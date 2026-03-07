ETV Bharat / state

भड़ास निकालने और गालियां देने मंडी आते सीएम सुक्खू: जयराम ठाकुर

सराज दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया.

जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला (BJP)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 6:29 PM IST

सराज: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सराज दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाचन और बल्ह दौरे के दौरान की गई घोषणाओं को केवल एक छलावा करार देते हुए 'अजीब विरोधाभास' की स्थिति बताई.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, 'मुख्यमंत्री जब भी मंडी आते हैं तो सार्वजनिक मंच को मुझे गालियां देने के लिए प्रयोग करते हैं. मैं पांच वर्ष मुख्यमंत्री रहा तो एक व्यवस्था के मुताबिक मेरी पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य दिया. मैंने बिना भेदभाव पांच वर्ष समूचे हिमाचल का विकास किया'.

जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां एक तरफ सरकार करोड़ों की 'हाई-टेक रोबोटिक सर्जरी' का ढोल पीट रही है. वहीं, दूसरी तरफ धरातल पर अस्पताल का रेडियोलॉजी विभाग पूरी तरह बंद पड़ा है. ऐसे में ऑपरेशन कैसे संभव हैं? यहां तक कि एक अदद एमआरआई मशीन तक की सुविधा सरकार जनता को उपलब्ध नहीं करवा पाई है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा पिछले साढ़े तीन सालों से मुख्यमंत्री हर मंच से नेरचौक में एमआरआई मशीन लगाने की बात रट रहे हैं, लेकिन आज की कड़वी हकीकत यह है कि एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट के छुट्टी पर चले जाने से पूरा विभाग ठप है और कार्डियोलॉजी विभाग बिना कैथ लैब के सफेद हाथी साबित हो रहा है. ऐसे में बिना बुनियादी जांच सुविधाओं और जरूरी स्टाफ के रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित करने का औचित्य समझ से परे है, क्योंकि जब मरीज का प्रारंभिक एक्स-रे और एमआरआई ही नहीं हो पाएगा, तो रोबोटिक सर्जरी किस आधार पर की जाएगी?

जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र नादौन से सुक्खू जी जीत कर आए हैं, वहां करोड़ों के काम मेरे कार्यकाल में हुए. मुख्यमंत्री मंडी की जनभावनाओं से खेल रहे हैं और अपने ऐसे मित्रों को प्रमोट करने में लगे हैं, जिन्हें जनता ने पहले ही नकार दिया है. सुक्खू सरकार विकास के नाम पर केवल ऋण लेने का नया रिकॉर्ड बना चुकी है. उनकी पहचान प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेलने वाले और केवल अपने चहेते मित्रों को फायदा पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में की जाएगी.

गौरतलब है कि ​पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली मण्डल में आयोजित दो दिवसीय ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026’ की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' और 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की इन विफलताओं और केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं. वहीं, उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया और नेरचौक मेडिकल कॉलेज की बदहाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए.

