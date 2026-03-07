ETV Bharat / state

भड़ास निकालने और गालियां देने मंडी आते सीएम सुक्खू: जयराम ठाकुर

सराज: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सराज दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाचन और बल्ह दौरे के दौरान की गई घोषणाओं को केवल एक छलावा करार देते हुए 'अजीब विरोधाभास' की स्थिति बताई.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, 'मुख्यमंत्री जब भी मंडी आते हैं तो सार्वजनिक मंच को मुझे गालियां देने के लिए प्रयोग करते हैं. मैं पांच वर्ष मुख्यमंत्री रहा तो एक व्यवस्था के मुताबिक मेरी पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य दिया. मैंने बिना भेदभाव पांच वर्ष समूचे हिमाचल का विकास किया'.

जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां एक तरफ सरकार करोड़ों की 'हाई-टेक रोबोटिक सर्जरी' का ढोल पीट रही है. वहीं, दूसरी तरफ धरातल पर अस्पताल का रेडियोलॉजी विभाग पूरी तरह बंद पड़ा है. ऐसे में ऑपरेशन कैसे संभव हैं? यहां तक कि एक अदद एमआरआई मशीन तक की सुविधा सरकार जनता को उपलब्ध नहीं करवा पाई है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा पिछले साढ़े तीन सालों से मुख्यमंत्री हर मंच से नेरचौक में एमआरआई मशीन लगाने की बात रट रहे हैं, लेकिन आज की कड़वी हकीकत यह है कि एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट के छुट्टी पर चले जाने से पूरा विभाग ठप है और कार्डियोलॉजी विभाग बिना कैथ लैब के सफेद हाथी साबित हो रहा है. ऐसे में बिना बुनियादी जांच सुविधाओं और जरूरी स्टाफ के रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित करने का औचित्य समझ से परे है, क्योंकि जब मरीज का प्रारंभिक एक्स-रे और एमआरआई ही नहीं हो पाएगा, तो रोबोटिक सर्जरी किस आधार पर की जाएगी?