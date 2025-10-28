ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर भिड़ गए जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री, जानें क्यों?

पूर्व CM जयराम ठाकुर- डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री एक दूसरे को निशाना बनाने का मौका नहीं छोड़ते. फिर दोनों सोशल मीडिया पर आमने-सामने हो गए.

सोशल मीडिया पर भिड़ गए जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहो
सोशल मीडिया पर भिड़ गए जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहो (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 3:07 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 4:30 PM IST

शिमला: सोशल मीडिया पर जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री आपस में भिड़ गए. पहले पूर्व सीएम जयराम ने सीएम और डिप्टी सीएम पर सवाल दागकर जवाब मांगा. इसके बाद डिप्टी सीएम ने भी जयराम ठाकुर को सोशल मीडिया पर जवाब दिया है. आखिर दोनों के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत क्यों हुई?

दरअसल कुल्लू के उपमंडल निरमंड में जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता (एसडीओ) कार्यालय भवन की छत पर चल रहा मरम्मत कार्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया में लोगों का आरोप है कि छत की मरम्मत के दौरान लोहे के एंगल के स्थान पर सरकारी पाइपें डाली जा रही हैं. ये भी कहा जा रहा है कि विभाग ने जलजीवन मिशन योजना के तहत मिलने वाले पाइपों का उपयोग लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए करने के बजाय कार्यालय की छत के निर्माण में कर लिया है. इसी को लेकर पूर्व सीएम जयराम ने डिप्टी सीएम और सीएम से सवाल पूछा था.

जयराम ठाकुर का पोस्ट
जयराम ठाकुर का पोस्ट (SOCIAL MEDIA)

जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पूछा था सवाल

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने लिखा था, वायरल हो रही 'इस तस्वीर के बारे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बताएं कि ये घोटाला है या व्यवस्था परिवर्तन. ये निर्माणाधीन भवन कुल्लू जिला के निरमंड स्थित जलशक्ति विभाग का कार्यालय बताया जा रहा है. लोगों का आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से भवन के छत निर्माण में जल जीवन मिशन की पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है.'

उपमुख्यमंत्री का जयराम ठाकुर को जवाब

वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी सोशल मीडिया पर जयराम ठाकुर की पोस्ट जवाब देते हुए लिखा 'सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के संदर्भ में वस्तुस्थिति ये है कि पाइप वाली इस छत का निर्माण वर्ष 1990-91 में किया गया था, और ये कार्य लगभग 35 वर्ष पूर्व आपकी ही पार्टी की सरकार के समय में हुआ था. अब जब छत में रिसाव प्रारंभ हुआ और उसे बदलने के लिए हटाया गया, तो ये स्थिति सामने आई है. वर्तमान में पाइप की संरचना को बदला जा रहा है और विभाग CGI शीट लगाने का काम कर रहा है, आप जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य अपेक्षित नहीं है.'

Last Updated : October 28, 2025 at 4:30 PM IST

JAIRAM THAKUR VS MUKESH AGNIHOTRI
NIRMAND OFFICE WATER PIPES
MUKESH AGNIHOTRI JAL SHAKTI VIBHAG
जलशक्ति विभाग निरमंड
JAL SHAKTI VIBHAG NIRMAND

