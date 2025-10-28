ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर भिड़ गए जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री, जानें क्यों?

शिमला: सोशल मीडिया पर जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री आपस में भिड़ गए. पहले पूर्व सीएम जयराम ने सीएम और डिप्टी सीएम पर सवाल दागकर जवाब मांगा. इसके बाद डिप्टी सीएम ने भी जयराम ठाकुर को सोशल मीडिया पर जवाब दिया है. आखिर दोनों के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत क्यों हुई? दरअसल कुल्लू के उपमंडल निरमंड में जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता (एसडीओ) कार्यालय भवन की छत पर चल रहा मरम्मत कार्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया में लोगों का आरोप है कि छत की मरम्मत के दौरान लोहे के एंगल के स्थान पर सरकारी पाइपें डाली जा रही हैं. ये भी कहा जा रहा है कि विभाग ने जलजीवन मिशन योजना के तहत मिलने वाले पाइपों का उपयोग लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए करने के बजाय कार्यालय की छत के निर्माण में कर लिया है. इसी को लेकर पूर्व सीएम जयराम ने डिप्टी सीएम और सीएम से सवाल पूछा था. जयराम ठाकुर का पोस्ट (SOCIAL MEDIA) जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पूछा था सवाल