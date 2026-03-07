ETV Bharat / state

JNVU में नवाचार : करियर गाइडेंस के लिए 'सुपर 60' को मिलेगी काउंसलिंग, जानिए कब से कर सकेंगे आवेदन

सुपर सिक्सटी ब्राइट फ्यूचर में प्रवेश के लिए 20 मार्च से संकाय कार्यालय से आवेदन मिलने शुरू होंगे.

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : ग्रेजुएशन के दौरान ही कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन आधे-अधूरे मार्गदर्शन के चलते कई बार सफल नहीं हो पाते हैं. ऐसे में अब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कला एवं समाज विज्ञान संकाय इसको लेकर नई पहल करने जा रहा है. इसके तहत विभाग 60 विद्यार्थियों का चयन करेगा और उनको गाइडेंस दी जाएगी. साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी.

विश्वविद्यालय के अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञ उनकी कक्षाएं लेंगे, जो पूरी तरह से निशुल्क होगा. संकाय के डीन प्रो. ओत्तार लाल मीना ने बताया कि सुपर सिक्सटी ब्राइट फ्यूचर नाम से इस कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार कर दी गई है, जिसमें साठ विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा.

डीन प्रो. ओत्तार लाल मीना (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. हर दिन बोले जाने वाले नए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ बनाने की कवायद, तैयार हो रही नई शब्दावली

20 मार्च से मिलेंगे आवेदन : प्रो. मीना ने यह भी बताया कि सुपर सिक्सटी ब्राइट फ्यूचर में प्रवेश के लिए 20 मार्च से संकाय कार्यालय से आवेदन मिलने शुरू होंगे. प्रवेश परीक्षा के बाद अप्रैल में ही कक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें विषय विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे. इस कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन कुलगुरु प्रो. पीके शर्मा और एनसीबी जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने शनिवार किया.

इन विषयों को शामिल कर होगा मार्गदर्शन : लगभग तीन माह चलने वाले इस शिविर में भूगोल, राजव्यवस्था, इतिहास, साइबर क्राइम, अर्थव्यवस्था, बजट आदि के संदर्भ में विशेषज्ञ मार्गदर्शन करेंगे. इसके अलावा नेतृत्व, निर्णय जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी. विद्यार्थियों को कौन सा समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, लिखित परीक्षाओं में उत्तर लिखने की शैली, इंटरव्यू का सामना करने इत्यादि का भी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

TAGGED:

FREE GUIDANCE TO 60 STUDENTS
JNVU SUPER SIXTY BRIGHT FUTURE
GUIDANCE FOR COMPETITIVE EXAMS
प्रतियोगी परीक्षा के लिए गाइडेंस
JAI NARAYAN VYAS UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.