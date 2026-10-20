Special : डॉक्टर की पर्ची बोल कर बताएगी क्या दवाई लिखी है, क्या असर होगा...राजस्थानी में भी बोलेगी
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के छात्रों ने 'दवा मित्र' नाम से एक वेब पोर्टल तैयार किया है. पढ़िए मनोज वर्मा की रिपोर्ट...
Published : October 20, 2026 at 6:05 PM IST
जोधपुर : डॉक्टर की पर्ची पर लिखी दवाओं के नाम और उनके इस्तेमाल को समझने में कई बार मरीजों को परेशानी होती है. दवा किस काम आती है, उसकी कितनी खुराक लेनी चाहिए और उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं. ऐसे सवालों के जवाब के लिए कई बार डॉक्टर्स के पास समय नहीं होता है. कई बार मरीज भी ये सवाल नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन अब ऐसे सवालों के जवाब आसानी से मिल सकेंगे.
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के छात्रों ने इसके लिए 'दवा मित्र' नाम से एक वेब पोर्टल तैयार किया है, जिसके जरिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के बाद पोर्टल आपकी चयनित भाषा में बोलकर दवाओं से जुड़ी जानकारी बताता है. विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के सहायक आचार्य प्रोफेसर अश्वनी सिंह ने बताया कि तीन छात्रों के समूह ने यह नवाचार किया है. इसमें कार्तिक, सूरज और केशव शामिल हैं.
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हैकाथॉन में इस नवाचार का चयन हुआ : डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज की ओर से हाल ही में आयोजित हैकथॉन में इस नवाचार को टॉप 10 में शामिल किया गया है. हैकथॉन आयोजन सचिव एवं न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. शरद थानवी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को सरल बनाने के लिए आयोजित हैकाथॉन में इस नवाचार का चयन हुआ है. इसका पेटेंट प्रोसेस करवाएंगे. इसके बाद इसे जारी कर दिया जाएगा.
6 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध : इस पोर्टल की खास बात यह है कि इसमें 6 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है. इनमें राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी और तेलुगु भाषा भी इसमें फीड की गई है. इस पोर्टल से दवाओं की जानकारी देने की यह पहल उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें अंग्रेजी में लिखे मेडिकल निर्देशों को समझने में परेशानी होती है. वे आसानी से दवाई का पूरा विवरण जान सकते हैं.
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पर्ची अपलोड करें और दवाओं के बारे में जानें : कार्तिक ने बताया कि आमतौर पर डॉक्टर की पर्ची मिलने के बाद मरीज दवाएं तो खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि प्रत्येक दवा किस बीमारी या लक्षण के लिए दी गई है. कई बार दवाओं के नाम और उनके इस्तेमाल को लेकर परिजनों के बीच भी असमंजस बना रहता है. मेडिसिन मॉरल इसी समस्या को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
पोर्टल पर डॉक्टर की पर्ची अपलोड करने के बाद उसमें लिखी दवाओं की पहचान कर उनसे संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है. पोर्टल चयनित की गई भाषा में बोलकर भी बताता है. इसमें दवाओं के उपयोग, खुराक, संभावित दुष्प्रभाव और उनके सेवन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जाता है. इससे मरीजों को अपनी दवाओं के बारे में समझ विकसित करने और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सही सवाल पूछने में मदद मिल सकती है.
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राजस्थानी भाषा को शामिल करना खास पहल : मेडिसिन मॉरल की छह भाषाओं वाली सुविधा इसे आम लोगों से जोड़ने का प्रयास है. खासतौर पर राजस्थानी भाषा को इसमें जगह देना उल्लेखनीय है. स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां अक्सर ऐसी भाषा में उपलब्ध होती हैं, जिसे हर व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों और स्थानीय भाषा में सहज महसूस करने वाले लोगों के लिए यह परेशानी और बढ़ जाती है. ऐसे में राजस्थानी में दवाओं की जानकारी मिलने से चिकित्सा संबंधी निर्देशों को समझना आसान हो सकता है.
गलती की गुंजाइश कम करने की कवायद, डेटा सिक्योर : मरीज को दवाओं के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है. कई मामलों में इंटरनेट उपलब्ध जानकारी को डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं माना जा सकता. कार्तिक ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि पोर्टल सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाए. इसके लिए इसे अपडेट करते रहेंगे. प्रिस्क्रिप्शन में मरीज की निजी जानकारी होती है, इसलिए पोर्टल पर उसके सुरक्षित इस्तेमाल और डेटा की गोपनीयता को हमने सुनिश्चित किया है.
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छात्रों की पहल बना सकती है जागरूक : फार्मेसी के छात्रों की इस पहल में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को तकनीक के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश दिखाई देती है. दवा मित्र जैसे पोर्टल मरीजों को अपनी दवाओं के प्रति जागरूक बनाने में मददगार हो सकते हैं. इस पोर्टल की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें दी जाने वाली जानकारी कितनी सटीक, प्रमाणिक और नियमित रूप से अपडेट की जाती है.
यदि इन पहलुओं का ध्यान रखा जाता है तो यह पोर्टल दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उपयोगी भूमिका निभा सकता है. इस वेब पोर्टल पर राजस्थान और भारत के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है. इसके अलावा जानकारी के साथ-साथ और योजनाओं का पंजीकरण भी यहीं से कर सके. इस एक्सेस के लिए भी प्रयास चल रहे हैं, जिससे मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े.