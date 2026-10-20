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Special : डॉक्टर की पर्ची बोल कर बताएगी क्या दवाई लिखी है, क्या असर होगा...राजस्थानी में भी बोलेगी

डॉक्टर की पर्ची... ( ETV Bharat GFX )

जोधपुर : डॉक्टर की पर्ची पर लिखी दवाओं के नाम और उनके इस्तेमाल को समझने में कई बार मरीजों को परेशानी होती है. दवा किस काम आती है, उसकी कितनी खुराक लेनी चाहिए और उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं. ऐसे सवालों के जवाब के लिए कई बार डॉक्टर्स के पास समय नहीं होता है. कई बार मरीज भी ये सवाल नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन अब ऐसे सवालों के जवाब आसानी से मिल सकेंगे.