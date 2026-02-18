ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में किन्नरों का जय माता मंदिर, किन्नर समाज ने की थी स्थापना, मन्नत पूरी होने पर हर वर्ग के लोग आते हैं मत्था टेकने

चंडीगढ़ जय माता मंदिर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित बापू धाम कॉलोनी में बना जय माता मंदिर आज शहर में आस्था और विश्वास का विशेष केंद्र बन चुका है. वर्ष 1978 में किन्नर समुदाय द्वारा स्थापित इस मंदिर की शुरुआत उस समय हुई, जब सेक्टर-26 की सब्ज़ी मंडी के पास रहने वाले लोगों को पुनर्वास के तहत बापू धाम कॉलोनी में बसाया गया. अलग-अलग धर्मों से जुड़े लोगों ने यहां अपने-अपने धार्मिक स्थल स्थापित किए. इसी क्रम में किन्नर समाज ने भी माता के इस मंदिर की स्थापना की और सेवा का दायित्व अपने हाथों में लिया. चंडीगढ़ में किन्नरों का मंदिर (ETV Bharat) किन्नर समाज की निरंतर सेवा: स्थापना के बाद से ही मंदिर की सेवा और देखरेख किन्नर समुदाय द्वारा श्रद्धा भाव से की जा रही है. वर्तमान में मंदिर का संचालन अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा, चंडीगढ़ यूटी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है. श्री श्री 1008 स्वामी नंदी जी की पीठासीन महामंडलेश्वर की देखरेख में मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित होती हैं.