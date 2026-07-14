जय बजरंग हिंदू सेवा फाउंडेशन कोल्हुवामाफी गांव को मूलभूत सुविधाएं को लेकर सौंपा ज्ञापन, DM करेंगे निरीक्षण
डीएम पुलकित गर्ग ने जल्द स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 9:52 AM IST
चित्रकूट: कोलुहा माफी गांव की बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याओं को लेकर जय बजरंग हिंदू सेवा फाउंडेशन ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है. संगठन ने गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की. डीएम पुलकित गर्ग ने जल्द स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिया.
जनपद में आजादी के 78 वर्ष बाद भी एक आदिवासी बहुल गांव विकास की बुनियादी सुविधाओं से महरूम है. कर्वी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरिया के मजरा कोल्हुवामाफी में आज भी बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं. ग्रामीण वर्षों से इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया. गांव में न विद्युत आपूर्ति है, न बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय और न ही उपचार के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र, जिससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है.
ग्रामीणों की इन्हीं समस्याओं को लेकर समाजसेविका अर्चना उपाध्याय 11 जुलाई को कोल्हुवामाफी गांव पहुंची थी. जहां उन्होंने ग्रामीणों का हालचाल जाना और बच्चों से शिक्षा में आ रही परेशानियों की जानकारी ली. उन्होंने इस गांव के बच्चों को पठन-पाठन की जरूरत की सामग्री भी भेंट की बच्चों और बुजुर्गों ने अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में आ रही परेशानियों को और शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली की समस्याओं को भी साझा किया था. जहां समाज सेविका अर्चना उपाध्याय ने प्रशासन से मिलकर गांव में स्वास्थ्य शिक्षा व बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने का ग्रामीणों से वादा किया था.
वहीं, सोमवार को समाजसेवी अर्चना उपाध्याय चित्रकूट कलेक्ट्रेट पहुंची. जहां उन्होंने जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को ज्ञापन सौंपकर गांव की बदहाल स्थिति से अवगत कराया. भगवान श्रीराम की तपोस्थली चित्रकूट के इस वनवासी गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवनयापन करने को मजबूर हैं.
उन्होंने गांव में बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की. कोल्हुवामाफी में ही चुनाव बूथ बनाया जाता है. जबकि चुनाव आयोग की गाइड लाइन में उस गांव में बिजली व पानी होना आवश्यक है. गांव से 10 किलोमीटर विद्यालय है. जिसके चलते बच्चे विद्यालय नही जाते, स्वास्थ्य सेवाओं के का भी कमोवेश वही हाल है गुजरे कस्बे पर निर्भर गांव के लोग कई बार अस्पताल पहुचने के पहले दम तोड़ देते है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने संबंधित विभागों से तत्काल विस्तृत आख्या तलब करने के निर्देश दिए. रिपोर्ट मिलने के बाद स्वयं विभागीय अधिकारियों के साथ गांव का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि यदि गांव किसी कारणवश अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित रह गया है तो सभी संबंधित विभागों के समन्वय से वहां बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.
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