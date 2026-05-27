लाहौल-स्पीति में लैंडस्लाइड से जाहलमा पुल डैमेज, पांगी समेत इन जगहों का कटा संपर्क
केलांग-उदयपुर सड़क मार्ग पर बार-बार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते प्रशासन ने आवाजाही के लिए एडवाइजरी जारी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 3:05 PM IST
लाहौल-स्पीति: जिला लाहौल-स्पीति के लाहौल घाटी में केलांग-उदयपुर सड़क मार्ग पर एसकेटीटी सड़क पर बना जाहलमा पुल पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टान गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है. जाहलमा पुल पर हुए लैंडस्लाइड के कारण लाहौल घाटी की 14 पंचायतों के साथ पांगी घाटी का संपर्क केलांग और मनाली से पूरी तरह से कट गया है. लैंडस्लाइड की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर लाहौल-स्पीति की विधायक और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं.
पूरी पहाड़ी दरकने से मार्ग ठप
वहीं, लैंडस्लाइड के चलते सड़क मार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों के साथ पर्यटक भी फंस गए हैं. इसके अलावा बीआरओ के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वैकल्पिक मार्ग निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं. हालांकि लाहौल घाटी के उदयपुर के जालहमा में लगातार पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है. यहां पर तीन दिन से रुक-रुक कर चट्टानें गिर रही थी. इस वजह से मंगलवार को इस मार्ग पर प्रशासन ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही आवाजाही का फरमान सुनाया था, लेकिन अब पूरी पहाड़ी ही दरकने की वजह से यह मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है.
आवाजाही के लिए एडवाइजरी जारी
डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने बताया कि जाहलमा नाला के पास लगातार हो रही पत्थर गिरने की घटनाओं के चलते जिला प्रशासन द्वारा पहले ही एहतियातन रात्रि के समय गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है. इसके तहत आगामी आदेशों तक प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
"सीमा सड़क संगठन (BRO) के अनुसार गाड़ियों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का काम युद्धस्तर पर जारी है, जिसे आज शाम तक चालू किए जाने की संभावना है. यात्रियों एवं स्थानीय लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील है." - किरण भड़ाना, डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष, लाहौल-स्पीति