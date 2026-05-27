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लाहौल-स्पीति में लैंडस्लाइड से जाहलमा पुल डैमेज, पांगी समेत इन जगहों का कटा संपर्क

लाहौल-स्पीति: जिला लाहौल-स्पीति के लाहौल घाटी में केलांग-उदयपुर सड़क मार्ग पर एसकेटीटी सड़क पर बना जाहलमा पुल पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टान गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया है. जाहलमा पुल पर हुए लैंडस्लाइड के कारण लाहौल घाटी की 14 पंचायतों के साथ पांगी घाटी का संपर्क केलांग और मनाली से पूरी तरह से कट गया है. लैंडस्लाइड की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर लाहौल-स्पीति की विधायक और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं.

पूरी पहाड़ी दरकने से मार्ग ठप

वहीं, लैंडस्लाइड के चलते सड़क मार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों के साथ पर्यटक भी फंस गए हैं. इसके अलावा बीआरओ के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वैकल्पिक मार्ग निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं. हालांकि लाहौल घाटी के उदयपुर के जालहमा में लगातार पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है. यहां पर तीन दिन से रुक-रुक कर चट्टानें गिर रही थी. इस वजह से मंगलवार को इस मार्ग पर प्रशासन ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही आवाजाही का फरमान सुनाया था, लेकिन अब पूरी पहाड़ी ही दरकने की वजह से यह मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है.