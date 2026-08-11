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अस्पताल की जगह बदलने की मांग को लेकर जहाजपुर कस्बा बंद, पुलिस तैनात

जहाजपुर कस्बा बंद. ( ETV Bharat bhilwara )

भीलवाड़ाः उप जिला अस्पताल की जगह परिवर्तन करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को जहाजपुर कस्बे में बाजार बंद रखा गया. बंद को देखते हुए एहतियातन जगह-जगह पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया. वहीं स्थानीय भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने इस बंद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कांग्रेस समर्थित लोग बंद करवा रहे हैं. वहीं, वरिष्ठ नागरिक मंच व संघर्ष समिति के पदाधिकारी ओम प्रकाश स्वर्णकार ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने अस्पताल के लिए जो जगह चिह्नित की है, वह बांध के पास है. ऐसे में वर्तमान में स्थित अस्पताल के पास ही नई बिल्डिंग बनाई जाए. नई बिल्डिंग सुरक्षित स्थान पर बनाने की मांग को लेकर कस्बा बंद रखा गया है. उन्होंने बताया कि दोपहर 2 बजे एसडीएम को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. पढ़ेंः पार्किंग विवाद के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बिजयनगर बंद, सभी आरोपी चिन्हित