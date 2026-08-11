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अस्पताल की जगह बदलने की मांग को लेकर जहाजपुर कस्बा बंद, पुलिस तैनात

पदाधिकारी ओम प्रकाश स्वर्णकार ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने अस्पताल के लिए जो जगह चिह्नित की है, वह बांध के पास है.

DEMAND TO RELOCATE HOSPITAL, SUB DISTRICT HOSPITAL
जहाजपुर कस्बा बंद. (ETV Bharat bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 11:29 AM IST

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भीलवाड़ाः उप जिला अस्पताल की जगह परिवर्तन करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को जहाजपुर कस्बे में बाजार बंद रखा गया. बंद को देखते हुए एहतियातन जगह-जगह पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया. वहीं स्थानीय भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने इस बंद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कांग्रेस समर्थित लोग बंद करवा रहे हैं.

वहीं, वरिष्ठ नागरिक मंच व संघर्ष समिति के पदाधिकारी ओम प्रकाश स्वर्णकार ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने अस्पताल के लिए जो जगह चिह्नित की है, वह बांध के पास है. ऐसे में वर्तमान में स्थित अस्पताल के पास ही नई बिल्डिंग बनाई जाए. नई बिल्डिंग सुरक्षित स्थान पर बनाने की मांग को लेकर कस्बा बंद रखा गया है. उन्होंने बताया कि दोपहर 2 बजे एसडीएम को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.

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यह है मामलाः भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में राज्य सरकार ने जिला अस्पताल की घोषणा की थी. स्थानीय विधायक व अधिकारियों ने जहाजपुर कस्बे से मांडलगढ़ रोड पर जिला अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि आरक्षित की है. उसके बाद लोगों की मांग है कि अस्पताल कस्बे के पास बनाया जाए. अस्पताल की जगह परिवर्तन की मांग कोल को लेकर सोमवार को सघर्ष समिति की बैठक हुई. इसमें जहाजपुर कस्बे को बंद रखने का निर्णय किया गया था.

इसके तहत सुबह से कस्बे के बाजार बंद हैं. इस दौरान कुछ जगह फल-सब्जी और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली हुई हैं. कस्बे का अधिकतर बाजार बंद है. बंद को देखते हुए जगह-जगह पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है. वहीं, इस मामले में भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि राज्य सरकार विकास करवा रही है. कांग्रेस के लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए संबंधित लोग बंद करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उप जिला अस्पताल के निर्माण होने से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा.

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अस्पताल की जगह परिवर्तन की मांग
JAHAZPUR TOWN REMAINED CLOSED

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