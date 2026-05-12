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जहानाबाद में NH 22 पर बड़ा हादसा, ट्रक-स्कूल बस की टक्कर, 3 बच्चे और ट्रक चालक घायल

जहानाबाद में स्कूली बच्चों से भरी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी. कई छात्र जख्मी हो गए. ट्रक चालक को पटना रेफर किया गया.

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क्षतिग्रस्त ट्रक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 11:55 AM IST

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Updated : May 12, 2026 at 12:08 PM IST

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जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. जिले में NH 22 पर मई रेलवे गुमटी के समीप उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब स्कूली बच्चों से भरी एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई. इस हादसे में ट्रक ड्राइवर अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 3 बच्चों भी चोटिल हो गए.

जहानाबाद में ट्रक-स्कूल बस की टक्कर: घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बेहतर इलाज के लिए ट्रक ड्राइवर अजय कुमार और एक छात्रा को पीएमसीएच (PMCH) रेफर किया गया है. दो अन्य छात्रों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में ही चल रहा है. इस घटना में दो अन्य छात्रों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है.

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पलटा ट्रक (ETV Bharat)

आखिर कैसे हुआ हादसा? : घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे जीडी गोयनका स्कूल की बस गया की तरफ जा रही थी. बस NH 22 पर मई रेलवे गुमटी के समीप एक छात्रा के इंतजार में सड़क पर खड़ी थी.

जैसे छात्रा बस में चढ़ने लगी तभी ट्रक ने मारी टक्कर : लोगों ने बताया कि छात्रा जैसे ही बस पर चढ़ने वाली थी, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने स्कूल बस में जोरदार टक्कर मार दी. इससे बस पर सवार कई बच्चे जख्मी हो गए और छात्रा मानवी कश्यप दूर जा गिरी, छात्रा के सिर और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं.

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अस्पताल में जख्मी को लाते लोग (ETV Bharat)

ड्राइवर की सूझबूझ से बच्चों की जान बची: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए. सभी बच्चों के परिजनों को तुरंत सूचित किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

घायल बच्चों का इलाज जारी : स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, अगर समय रहते ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. घायल छात्र हासिर कादरी तथा यूसुफ कादरी का इलाज जारी है.

"बस आगे-आगे चल रही थी और ट्रक पीछे से आ रहा था. इसी दौरान गति अनियंत्रित होने के कारण ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. यह घटना सुबह के समय हुई, जिसके बाद तुरंत सभी को अस्पताल लाया गया." - सुखबिंदर कुमार, प्रत्यक्षदर्शी

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Last Updated : May 12, 2026 at 12:08 PM IST

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