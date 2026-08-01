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2 महीने बाद फिर शुरू हुई आवाजाही, जाहलमा नाला पर 120 फुट लंबा बैली ब्रिज बनकर तैयार

उपायुक्त ने पुल निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले मजदूरों और कनिष्ठ अभियंताओं को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित भी किया.

JAHLAMA BAILEY BRIDGE
जाहलमा नाला पर बैली ब्रिज बनकर तैयार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: लाहौल-स्पीति के लोगों के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत की खबर आई है. 26 मई को आई बाढ़ और भूस्खलन में बह गया जाहलमा नाला पुल अब नए रूप में तैयार हो चुका है. संसारीनाला-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क पर 120 फुट लंबे स्थायी बैली ब्रिज का शनिवार को लोकार्पण कर आम लोगों को समर्पित किया गया. उपायुक्त किरण भड़ाना ने रिबन काटकर पुल का उद्घाटन किया और हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई. फिलहाल छोटे वाहन इस पुल से गुजर सकेंगे, जबकि तकनीकी परीक्षण पूरा होने के बाद करीब एक सप्ताह में भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी. नए पुल के शुरू होने से किसानों, बागवानों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है.

26 मई की आपदा के बाद टूट गया था संपर्क

26 मई 2026 को जिले में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जाहलमा नाला में भीषण बाढ़ आई थी. इस आपदा में पुराना पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उदयपुर, मयाड़ घाटी, पटन घाटी और पांगी-किलाड़ की ओर जाने वाला संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ. प्रशासन और सीमा सड़क संगठन (BRO) ने लोगों की सुविधा के लिए अस्थायी पुलिया बनाई थी, लेकिन नाले में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण वह भी कई बार बह गई. ऐसे में स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामों और किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

JAHLAMA BAILEY BRIDGE
उपायुक्त किरण भड़ाना ने किया पुल का उद्घाटन (ETV BHARAT)

रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ नया पुल

करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बने इस 120 फुट लंबे स्थायी बैली ब्रिज का निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया. उद्घाटन समारोह के दौरान उपायुक्त किरण भड़ाना ने BRO के अधिकारियों, अभियंताओं, कर्मचारियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बावजूद पुल का निर्माण गुणवत्ता और तेजी के साथ पूरा किया गया. उन्होंने कहा कि यह पुल केवल दो स्थानों को जोड़ने वाला ढांचा नहीं, बल्कि लोगों की आजीविका, विकास और उम्मीदों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है.

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26 मई को आई बाढ़ और भूस्खलन में बह गया था पुल (ETV BHARAT)

किसानों, बागवानों और पर्यटन को मिलेगा लाभ

नए पुल के शुरू होने से अब लाहौल घाटी के किसान और बागवान अपनी सब्जियां, आलू, मटर और अन्य कृषि उत्पाद समय पर मंडियों तक पहुंचा सकेंगे. वहीं पांगी-किलाड़ की ओर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को भी अब सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी. इससे स्थानीय व्यापार, पर्यटन और परिवहन व्यवस्था को भी नया बल मिलेगा.

JAHLAMA BAILEY BRIDGE
रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ 120 फुट का बैली ब्रिज (ETV BHARAT)

लोकार्पण समारोह के दौरान उपायुक्त ने पुल निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले मजदूरों और कनिष्ठ अभियंताओं को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान इन कर्मयोगियों ने दिन-रात मेहनत कर न केवल पुल तैयार किया, बल्कि वैकल्पिक मार्ग को भी लगातार चालू रखा, जिससे आम लोगों को कम से कम परेशानी हुई. समारोह में पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला, एसडीएम केलांग कुनिका एकर्स, 38 बीआरटीएफ के कमांडर कर्नल प्रकुल दीक्षित, 94 बीआरओ के ओसी मेजर पारस कोचर, वनमंडलाधिकारी इंद्रजीत सीरा, बीआरओ के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. पुल के शुरू होने के साथ ही लाहौल घाटी के लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी.

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