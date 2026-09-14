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दुनिया का एकमात्र मंदिर 'चींटियां' हैं जिसकी आर्किटेक्ट, जौनसार में धूमधाम से मना महासू देवता का जागड़ा पर्व

जौनसार-बावर में महासू देवता का जागड़ा पर्व हर साल सितंबर में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, टीकम वर्मा की रिपोर्ट

Mahasu Devta Jagra
उत्तराखंड की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2026 at 3:03 PM IST

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विकासनगर: उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है. यहां चारधाम और हजारों मठ-मंदिर हैं तो गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी यहीं से निकलती हैं. ऊं पर्वत, नंदा देवी, नीलकंठ पर्वत, शिवलिंग शिखर, आदि कैलाश और खैत पर्वत जैसे पर्वत भी यहीं हैं. यहां के वनों में भी देवी-देवताओं का वास माना जाता है. इसी तरह उत्तराखंड पर्व, तीज-त्यौहार और मेले भी प्रसिद्ध हैं. देहरादून जिले के जौनसार बावर इलाके में महासू देवता के जागड़े की धूम दूर देशों तक है.

धूमधाम से मनाया गया महासू देवता का जागड़ा: देहरादून जिले के जौनसार-बावर क्षेत्र में भादो महीने में 13-14 सितंबर को महासू देवता का जागड़ा पर्व बडे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. रविवार की रात्रि को मुख्य मंदिर हनोल और थैना गांव स्थित द्वितीय सिद्ध पीठ महासू मंदिरों में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया. सोमवार को जौनसार के थैना गांव महासू मंदिर में जागड़ा पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पडा. बच्चे, महिलाएं, युवा और बुर्जुग अपने ईष्ट देव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में थैना गांव पहुंचे.

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महासू देवता के जागड़ा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

महासू देवता के जयकारों से गूंजा जौनसार बावर: महासू देवता की डोली को मंदिर से विधि विधान पूर्वक बाहर निकाला गया. वाद्य यंत्रों की थाप और महासू देवता के जयकारों से संम्पूर्ण क्षेत्र भक्तिमय दिखने लगा. देव डोली को पास में ही देवता के पानी में स्नान कराया गया. उसके उपरांत श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए देव डोली को देव मंदिर परिसर में लाया गया. परिसर के चारों ओर श्रद्धालुओं ने महासू देवता के जयकारे लगाए. देव डोली यानी पालकी को गांव की महिलाओं ने हाथों में धूप लेकर पंक्तिवार अक्षत घी से पूजा अर्चना की.

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पारंपरिक वाद्य यंत्रों से हुआ महासू देवता की डोली का स्वागत (ETV Bharat)

महासू देवता ने श्रद्धालुओ को दिए दिव्य दर्शन: इस दौरान अपने अराध्य देव की पालकी को कंधा लगाने के लिए श्रद्धालुओं की होड़ लग रही. उपस्थित जनमानस की जुबान पर महासू महाराज की जयकारे का उद्घोष ही सुना जा रहा था. इस दौरान कुछ महिलाओं और पुरुषों पर भी देवधुन के दौरान देवता अवतरित हुए. देवता की पालकी को सभी श्रद्वालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर के बीच में देवदार से बने लकड़ी के आसन पर विराजमान रखा गया. उसके उपरांत विधिपूर्वक मंदिर में विराजमान किया.

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महासू देवता के जयघोष के लिए रणसिंघा (ETV Bharat)

मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया प्राचीन मान्यता: थैना मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय भट्ट ने बताया कि, जो महत्व हनोल धाम (प्रथम सिद्व पीठ) का है, वही महत्व थैना महासू का भी है. इसे थैनोड़ कहा जाता है. ऐसा प्रचलित है कि जब राजा सामूसाहू का अत्याचार बढ़ा, तो यहां के लोग हनोल गए और वहां कहा कि उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया. इस पर महाराज ने कहा कि मैं वहां आऊंगा और विराजमान होऊंगा.

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महासू देवता की पूजा के लिए धूप-बत्ती लिए खड़ी महिलाएं (ETV Bharat)

महासू देवता के मंदिर को लेकर ये है लोक प्रचलित मान्यता: अब समस्या यह हुई कि महाराज का धाम कहां बनेगा. तो देव मालियों से देवबाकियों ने कहा कि जहां मेरी कंडी नहीं उठेगी, मेरी मूर्ति जिस कंडी में होगी, वह नहीं उठेगी उसी गांव में मेरा निवास होगा. जब थैना में महाराज की मूर्ति आई कंडी आई तो वह यहां नहीं उठी. फिर सवाल हुआ कि महाराज आपका मंदिर कहां बनेगा, क्या वास्तु होगा.

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जैसे ही महासू देवता के दर्शन हुए, लोगों ने हाथ जोड़ दिए (ETV Bharat)

दुनिया का एकमात्र मंदिर जिसका चींटियों ने बनाया आर्किटेक्चर: बुजुर्गों ने ऐसा बताया है कि दूसरे दिन चींटियों ने इस मंदिर का जो वास्तु यानी आर्किटेक्चर है वह चींटियों ने बना कर दिया. फिर सवाल किया गया कि महाराज आप विराजमान कैसे होंगे. महाराज ने कहा यहां फूल खिलेंगे, पानी निकलेगा और बकरी बघेरे को मारेगी. कहा जाता है कि बकरी ने एक बघेरे को मारा. तब महासू महाराज का निवास हुआ. जागड़ा पर्व महाराज का सबसे बड़ा त्यौहार है.

महासू देवता के मंदिर में हाजिरी लगाने वाले की मनौती होती है पूरी: महाराज ने कहा कि यहां की आस्था बहुत है. जो सच्चे मन से यहां आएगा वह खाली नहीं जाएगा. इसी श्रद्धा और आस्था में डूबकर रविवार आज रात को भी रात्रि जागरण किया गया. यहां जो आदमी इच्छा लेकर आता है, उसकी वह मन्नत पूरी होती है. स्थानीय महिला सुनीता रोहिल्ला ने बताया कि-

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जागड़ा पर्व में महासू देवता के दर्शन (ETV Bharat)

महासू देवता मंदिर में रात्रि जागरण है खास: यहां महासू महाराज का दरबार है. बीती रात्रि को महाराज का जागरण किया गया. प्रत्येक वर्ष महासू महाराज का जागड़ा पर्व मनाया जाता है. दूर दूर से भक्त देवता के दर्शनों को पहुंचते हैं, देव पालकी मंदिर से बाहर निकाली जाती है. इस बार भी सारी परंपराएं विधान के अनुसार निभाई गईं.
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