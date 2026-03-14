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अपने ही दलित नेता को भूली कांग्रेस, मंच पर एक भी तस्वीर नहीं; राहुल के निशाने पर PM मोदी

राहुल के निशाने पर सिर्फ पीएम मोदी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के प्रेम में डूबी कांग्रेस पार्टी ने अपने ही दलित महापुरूष को भुला दिया. राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल, मंच पर तमाम दलित-ओबीसी महापुरूषों के चित्र लगे थे, लेकिन कांग्रेस नेता रहे बाबू जगजीवन राम की तस्वीर कहीं नजर नहीं आई. कार्यक्रम के मंच पर कुर्सियों के पीछे बड़ी स्क्रीन पर भी कई महापुरुषों के चित्र प्रदर्शित किए गए. इनमें बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कांशीराम तो थे ही कई अन्य दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक महापुरुषों को भी जगह दी गई थी. हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने ही दलित महापुरुष बाबू जगजीवन राम शायद भूल गई. मंच की स्क्रीन से लेकर पूरे परिसर में उनकी एक भी तस्वीर नजर नहीं आई. ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ही यह चर्चा होने लगी कि हम दूसरी पार्टी के महापुरुषों को इतना सम्मान दे रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी के नेता अपने ही महापुरुष को भूल गए हैं. लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित: कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर 13 मार्च को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया. सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई गई.