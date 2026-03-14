अपने ही दलित नेता को भूली कांग्रेस, मंच पर एक भी तस्वीर नहीं; राहुल के निशाने पर PM मोदी
कांग्रेस पार्टी ने BSP संस्थापक कांशीराम की जयंती पर 13 मार्च को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 7:10 AM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के प्रेम में डूबी कांग्रेस पार्टी ने अपने ही दलित महापुरूष को भुला दिया. राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल, मंच पर तमाम दलित-ओबीसी महापुरूषों के चित्र लगे थे, लेकिन कांग्रेस नेता रहे बाबू जगजीवन राम की तस्वीर कहीं नजर नहीं आई.
कार्यक्रम के मंच पर कुर्सियों के पीछे बड़ी स्क्रीन पर भी कई महापुरुषों के चित्र प्रदर्शित किए गए. इनमें बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कांशीराम तो थे ही कई अन्य दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक महापुरुषों को भी जगह दी गई थी. हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने ही दलित महापुरुष बाबू जगजीवन राम शायद भूल गई.
मंच की स्क्रीन से लेकर पूरे परिसर में उनकी एक भी तस्वीर नजर नहीं आई. ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ही यह चर्चा होने लगी कि हम दूसरी पार्टी के महापुरुषों को इतना सम्मान दे रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी के नेता अपने ही महापुरुष को भूल गए हैं.
अगर कांशीराम जी पं. नेहरू के दौर में होते, वो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री होते।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 13, 2026
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लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित: कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर 13 मार्च को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया. सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई गई.
कार्यक्रम में कांशीराम के अलावा पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस नेता अबुल कलाम आजाद, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फूले और छत्रपति शाहू जी महाराज की तस्वीरें लगाई गईं.
दलित कार्यकर्ताओं में मायूसी: राहुल गांधी की तस्वीर भी हर तरफ थी. मंच पर राहुल गांधी ने कांशीराम के खूब कसीदे पढ़े. डॉ. अंबेडकर की भी खूब तारीफ की. उन्हीं के इर्द-गिर्द उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति को समेटने का प्रयास किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से दलित कार्यकर्ता भी पहुंचे.
लिहाजा, उन्हें कांशीराम और अंबेडकर से जोड़ते हुए आकर्षित किया गया. वहीं, देश के पहले उप प्रधानमंत्री दलित महापुरुष बाबू जगजीवन राम की तस्वीर कहीं भी नजर नहीं आने से कार्यकर्ता मायूस नजर आए.
पीएम मोदी पर हमलावर रहे राहुल गांधी: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 मिनट तक सिर्फ पीएम मोदी पर हमले किए. 32 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने 17 मिनट मोदी को निशाने पर लिया. कांशीराम, डॉ. अंबेडकर और दूसरे मुद्दों पर 15 मिनट ही बोले. खास बात यह रही कि बसपा संस्थापक कांशीराम के अलावा राहुल गांधी ने बसपा पर एक भी शब्द नहीं बोला.
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