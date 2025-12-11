ETV Bharat / state

घंटों के परिश्रम से बनता है शुद्ध देसी गुड़, चार पीढ़ियों से कर रहे काम, जानिए खासियत

बूंदी का देसी गुड़ अपनी शुद्धता के लिए पहचान रखता है. जानिए क्या है इसकी अन्य विशेषताएं...

Bundi Jaggery
बूंदी का देसी गुड़ (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 5:05 PM IST

बूंदी : सर्दियों की दस्तक के साथ बूंदी जिले के देहाती कोल्हुओं पर उठता भाप का धुआं, गन्ने के रस की मीठी सुगंध और सवेरे की धूप में चमकती गुड़ की भेलियां दिख रही हैं. यह उस जीवंत परंपरा का हिस्सा है जो बीते 150 से 200 वर्षों से इस जिले की पहचान बनी हुई है. बूंदी का देसी गुड़, खासकर हिंडोली और तालेड़ा क्षेत्र में बनने वाला, आज भी राजस्थान के कई जिलों और आयुर्वेदिक संस्थानों की पहली पसंद बना हुआ है. बड़ौदिया गांव में गन्ने से गुड़ बनाने का यह सिलसिला इन दिनों चरम पर है, जहां 24 घंटे मशीनों की खटपट और कढ़ाईयों में उबलते रस की लय स्वतः ही बता देती हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं.

चार पीढ़ियों से चल रहा गुड़ का इतिहास : हिंडोली उपखंड के बड़ौदिया गांव के किसान प्रेमचंद सैनी बताते हैं कि यह सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि परिवार की विरासत है. आज उनकी चौथी पीढ़ी इस पारंपरिक काम से जुड़ी हुई है. करीब 60 वर्ष पूर्व उनके दादा हरदेव सैनी बैलचालित कोल्हू से गन्ने का रस निकालते थे. खेत के किनारे मिट्टी के चूल्हों पर रस उबलता था और मिट्टी के सांचे में जमकर गुड़ बनता था. समय बदलता गया, तकनीक ने अपने पंख फैलाए, बैल की जगह इलेक्ट्रिक मशीनें आ गईं, पर परंपरा की मिठास वही की वही रही. प्रेमचंद बताते हैं कि उनके पिता कन्हैयालाल सैनी ने इस कला को न सिर्फ सीखा, बल्कि इसे आगे बढ़ाया. वे पिछले 20 वर्षों से स्वयं इस कार्य को संचालित कर रहे हैं और अब उनके पुत्र नरेंद्र सैनी भी खेत में उन्हीं की तरह गन्ना काटते और रस निकालते दिखाई देते हैं. परंपरा दादा से पोते तक पहुंच गई है. यही बूंदी के देसी गुड़ की असली मिठास है.

बूंदी का शुद्ध देसी गुड़ (ETV Bharat Bundi)

दस क्विंटल गन्ने में एक क्विंटल देसी गुड़ तैयार : गुड़ बनाने की यह कला जितनी परंपरागत है, उतनी ही श्रमसाध्य भी. किसान प्रेमचंद सैनी बताते हैं कि नवंबर से फरवरी इस काम का चरम समय होता है. एक घंटे में लगभग 10 क्विंटल गन्ने से 1 क्विंटल गुड़ तैयार किया जाता है. मशीन 12 घंटे चले तो 200 से 250 भेलियां (5 किलो की प्रति भेली) तक तैयार हो जाती हैं. इस प्रक्रिया में 12 मजदूरों की कड़ी मेहनत शामिल होती है. सीजन के चार महीनों में करीब 1800 से 2000 क्विंटल गुड़ तैयार कर अलग-अलग जिलों में भेजा जाता है. इनमें बाड़मेर, बीकानेर, कालेड़ा, अजमेर और पुष्कर जैसे शहर प्रमुख हैं.

बूंदी का देसी गुड़
बूंदी का देसी गुड़ (ETV Bharat GFX)

गुड़ की खुशबू से महकते गांव : गांव के सरपंच राधेश्याम गुप्ता बताते हैं कि बूंदी का देसी गुड़ न सिर्फ स्वाद में उत्तम है, बल्कि इसकी पवित्रता और प्राकृतिक गुणों के कारण आयुर्वेदिक संस्थानों की भी पहली पसंद है. कई संस्थान देसी गुड़ को अपनी दवाओं के मुख्य घटक के रूप में उपयोग करते हैं. सर्दियों के आते ही गांवों में उठती गुड़ की सुगंध ग्रामीण जीवन की उस पहचान से परिचित कराती है, जहां संस्कृति और कृषि एक-दूसरे में घुल-मिलकर मिठास का स्वाद बनाती हैं. गुप्ता कहते हैं देसी गुड़ दो वर्ष तक खराब नहीं होता. यही वजह है कि यह केवल खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक गुणों का भंडार माना जाता है.

गुड़ के लाभ
गुड़ के लाभ (ETV Bharat GFX)

देसी गुड़ कैसे बनता है : सरपंच राधेश्याम गुप्ता बताते हैं कि देसी गुड़ बनाने की प्रक्रिया जितनी सरल दिखाई देती है, उतनी ही कौशलपूर्ण है. सबसे पहले खेत से गन्ना काटा जाता है, फिर कोल्हुओं पर रस निकाला जाता है. रस को बड़े बर्तनों में लगातार उबाला जाता है, जिससे पानी वाष्पित होकर रस गाढ़ा होने लगता है. आग की तीव्रता को नियंत्रित रखते हुए, जब रस सही गाढ़ापन पकड़ लेता है तो उसे ठंडा होने दिया जाता है. इसके बाद 5 किलो की भेलियां बनाकर बाजार के लिए तैयार किया जाता है.

Bundi Jaggery
फिर गन्ने के रस को मिट्टी के चूल्हों पर उबाला जाता है (ETV Bharat Bundi)

बिना मिलावट, शुद्धता है असली पहचान : किसान बलराम सैनी बताते हैं कि उनके यहां बनने वाला गुड़ पूरी तरह से देसी और शुद्ध है. किसी भी प्रकार का हेड्रा या रसायन मिलाना वे परंपरा के खिलाफ मानते हैं. वे बताते हैं कि गुड़ का रंग ही उसकी शुद्धता का प्रमाण होता है, जितना काला गुड़, उतना शुद्ध उसे माना जाता है. बाजार में सफेद या हल्के पीले रंग का गुड़ कई बार केमिकल से चमकाया जाता है, पर बूंदी का देसी गुड़ अपनी प्राकृतिक गाढ़ी रंगत और स्वाद के लिए जाना जाता है. इस वर्ष गन्ने की फसल सामान्य से बेहतर मानी जा रही है. सिंचाई व्यवस्था सुधरने और बेहतर बीजों के उपयोग से किसान उत्पादन को लेकर उत्साहित हैं. यदि मौसम अनुकूल रहा तो गुड़ उत्पादन में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

Bundi Jaggery
मिट्टी के सांचे में जमाने के बाद गुड़ बन जाता है (ETV Bharat Bundi)

मंडी में गुड़ के भाव, मांग में तेजी : बूंदी मंडी के व्यापारी दिनेश राठौर बताते हैं कि अभी बाजार में गुड़ के दाम स्थिरता दिखा रहे हैं. अच्छी क्वालिटी के गुड़ की मांग लगातार बढ़ रही है. सर्दी के सीजन के नजदीक आने से क्रय-विक्रय में हलचल और बढ़ गई है. फिलहाल राजस्थान के थोक बाजारों में गुड़ के दाम 4,500 से 4,700 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 55 से 60 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं. जिला आयुर्वेद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुशवाह बताते हैं कि आयुर्वेद में गुड़ केवल मीठा पदार्थ नहीं बल्कि एक पौष्टिक औषधि है. चीनी जहां शरीर से तत्काल कैल्शियम खींचकर कमजोरी बढ़ाती है, वहीं गुड़ ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है और शरीर में गर्माहट पैदा करता है. ग्रामीण क्षेत्रों में तिल्ली, मुंगफली, बाजरे की रोटी या घी के साथ गुड़ का सेवन रोजमर्रा का हिस्सा हैं.

Bundi Jaggery
सबसे पहले गन्ने से रस निकाला जाता है (ETV Bharat Bundi)

