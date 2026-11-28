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जागेश्वर धाम की मूर्तियों पर सियासी उबाल, दिल्ली शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ उतरे हरीश रावत, दी चेतावनी

पूर्व सीएम हरीश रावत ( @harishrawatcmuk )

देहरादून/अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित जागेश्वर पुरातत्व संग्रहालय में रखी 9 प्राचीन धरोहर मूर्तियों को दिल्ली शिफ्ट किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है. जागेश्वर धाम के संग्रहालय से मूर्तियों को ले जाने के लिए एक टीम जागेश्वर पहुंची, जिसका स्थानीय लोगों और पुजारियों ने पुरजोर विरोध किया. वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार से इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है.

हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि उन्हें जागेश्वर धाम से पंडितों द्वारा जानकारी मिली है कि वहां के संग्रहालय में रखी 9 प्राचीन मूर्तियों को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए एक टीम जागेश्वर पहुंची हुई है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ ही पुजारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है. हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लोगों के विरोध का एक वीडियो भी साझा किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि जागेश्वर हमारा अत्यंत प्राचीन और पावन धाम है, जिससे पूरे उत्तराखंड समेत विश्व के श्रद्धालुओं की गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है.