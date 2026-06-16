ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में सड़क हादसा, जागेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन खाई में गिरा

अल्मोड़ा: उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है. अल्मोड़ा जिले में आज मंगलवार 16 जून को भीषण सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि जागेश्वर धाम के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा मैक्स वाहन गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में 4 बच्चों समेत कुल 11 लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ेछीना पहुंचाया गया, जहां से दो महिलाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार मैक्स सवार सभी श्रद्धालु टनकपुर मेले में दुकान लगाने के बाद परिवार सहित कैंची धाम और जागेश्वर धाम के दर्शन के लिए निकले थे. जैसे श्रद्धालुओं का वाहन बाड़ेछीना पहुंचा तो ड्राइवर गलती से सही मार्ग के बजाय धौलछीना मार्ग की ओर मुड़ गया. बाड़ेछीना से लगभग एक किलोमीटर आगे बाड़ेछीना-शेराघाट मोटर मार्ग पर ड्राइवर का वाहन संख्या UK-03TA-0097 को नियंत्रित नहीं कर पाया और वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गया.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव कार्य चलाकर सभी घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों की तत्परता और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते सभी घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका.