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भोजपुर में 'बहुजन महापंचायत' की नहीं मिली इजाजत, जगदीशपुर SDO का आदेश पढ़ लीजिए

प्रशासन से अनुमति न मिलने पर भोजपुर की बहुजन महापंचायत रद्द हुई. उधर, भरत तिवारी की मां ने नामजद डीएसपी के तबादले पर घेरा-

बहुजन महापंचायत रद्द
बहुजन महापंचायत रद्द (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 2, 2026 at 2:12 PM IST

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भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 5 जुलाई को होने वाली 'बहुजन महापंचायत' को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है. यह बहुजन महापंचायत भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर प्रस्तावित थी, जिसे प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अनुमंडल प्रशासन ने आयोजन की अनुमति संबंधी आवेदन निरस्त करते हुए कार्यक्रम स्थगित करने का आदेश जारी किया है.

विधि व्यवस्था और यातायात का दिया हवाला : अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ''प्रस्तावित महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना थी. इससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी. इन्हीं कारणों से अनुमति आवेदन निरस्त करते हुए कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया.''

जगदीशपुर SDO का आदेश
जगदीशपुर SDO का आदेश (ETV Bharat)

मैदान की अनुमति हुई निरस्त : यह कार्यक्रम जगदीशपुर प्रखंड के जंगल दावां स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में होना तय हुआ था. हालांकि, विद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों का हवाला देते हुए कार्यक्रम के लिए दी गई अपनी पूर्व अनुमति को वापस ले लिया. मैदान की मंजूरी रद्द होने के बाद आयोजकों को इस आयोजन को स्थगित करना पड़ा.

जीतन राम मांझी ने बनाई दूरी : इस महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते सामाजिक तनाव को देखते हुए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आयोजकों से अपील की कि वे इस कार्यक्रम को फिलहाल रोक दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ तत्व इस मंच का फायदा उठाकर सामाजिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था और शांति की अपील : प्रशासनिक अधिकारियों ने भी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाई है. स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और संगठनों ने इस महापंचायत के टलने का स्वागत किया है, जिससे इलाके में संभावित जातीय या सामाजिक टकराव का खतरा पूरी तरह टल गया है.

डीएसपी के तबादले पर भरत की मां ने उठाए सवाल : वहीं, शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत तिवारी कथित पुलिस एनकाउंटर मामले में नामजद तत्कालीन जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (डीएसपी) राजेश कुमार शर्मा के तबादले के बाद मृतक भरत तिवारी की मां ने सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

'बदली नहीं केस में कार्रवाई होनी चाहिए' : एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि जिन अधिकारी पर हत्या सहित गंभीर आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उनका सिर्फ तबादला कर दूसरी पोस्टिंग दे दी. बल्कि उनका ओहदा भी बढ़ा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए.

"डीएसपी का ट्रांसफर हो गया. उनकी बदली नहीं होनी चाहिए थी. उनपर केस चल रहा है और केस के अनुसार उनपर कार्रवाई होनी चाहिए थी. ऐसे में उनकी बदली होना ऊपर से उनको और बड़ी पोस्ट देना दिखाता है कि सरकार लीपा-पोती कर रही है"- आशा देवी, मृतक भरत की मां

गृह विभाग ने जारी किया तबादला आदेश : गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2019 बैच के डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को पुलिस उपाधीक्षक, मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक ब्यूरो, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है. वह इंस्पेक्टर से पदोन्नत होकर डीएसपी बने थे और हाल तक जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे.

एनकाउंटर मामले में दर्ज है प्राथमिकी : भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में सरकार के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी में राजेश कुमार शर्मा का नाम शामिल है. मामले की जांच अभी जारी है. परिजनों का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संबंधित अधिकारी को नई जिम्मेदारी देना उचित नहीं है.

निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग बरकरार : भरत तिवारी के परिजन लगातार पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. डीएसपी के तबादले के बाद एक बार फिर इस मामले में सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

17 जून को हुआ था भरत का एनकाउंटर : भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में हुआ था. अपने एनकाउंटर से पहले खुद भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव करके अपने गन को पुलिस की ओर उछाला था और सरेंडर किया था. मां का आरोप है कि सरेंडर के बावजूद उनके बेटे को गोली मारी गई थी.

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