किसान परिवार के भाई-बहन ने रचा इतिहास, जगदीश-सपना ने एक साथ UGC-NET किया क्वालिफाई
राजगढ़ क्षेत्र के साधारण किसान परिवार के भाई-बहन ने UGC-NET परीक्षा उत्तीर्ण की है. पढ़ें पूरी खबर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 5:11 PM IST
सिरमौर : मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के दम पर जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र के गांव शमोगा के भाई-बहन जगदीश चौहान और सपना चौहान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों भाई-बहनों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) उत्तीर्ण कर अपने माता-पिता, परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. एक ही परिवार के दो बच्चों का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षा में सफलता हासिल करना शमोगा गांव सहित पूरे राजगढ़ क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बना हुआ है
अलग-अलग विषयों में दिखाई प्रतिभा
जगदीश चौहान ने इतिहास विषय में UGC-NET परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि उनकी बहन सपना चौहान ने राजनीतिक शास्त्र विषय में यह सफलता हासिल की है. दोनों ने अलग-अलग विषयों में अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का परिचय देते हुए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा में सफलता हासिल की. एक ही परिवार के दो सदस्यों का एक साथ UGC-NET क्वालिफाई करना न केवल परिवार की उपलब्धि है, बल्कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का विषय है.
किसान परिवार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची सफलता
जगदीश और सपना के पिता जगत राम और माता कमलेश देवी किसानी करते हैं. परिवार की साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद माता-पिता ने दोनों बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया. पिता जगदीश के अनुसार दोनों भाई-बहनों ने पढ़ाई के दौरान कठिन परिस्थितियों को कभी अपने लक्ष्य के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया. नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति निरंतर समर्पण को उन्होंने अपनी सफलता का आधार बनाया. दोनों ने बिना किसी शॉर्टकट के लगातार मेहनत करते हुए राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में मुकाम हासिल किया.
जगदीश पहले भी कर चुके हैं बड़ी उपलब्धि हासिल
जगदीश चौहान के लिए यह सफलता पहली बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि नहीं है. वो इससे पहले राज्य पात्रता परीक्षा (SET) भी उत्तीर्ण कर चुके हैं. अब इतिहास विषय में UGC-NET क्वालिफाई कर उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी शैक्षणिक क्षमता को एक बार फिर साबित किया है. इतिहास विषय के प्रति उनकी रुचि और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की उनकी लगन ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वहीं सपना चौहान ने राजनीतिक शास्त्र में UGC-NET उत्तीर्ण कर परिवार की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है.
माता-पिता और गुरुजनों को दिया सफलता का श्रेय
अपनी उपलब्धि पर जगदीश चौहान और सपना चौहान ने सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और परिवार के सदस्यों को दिया. उन्होंने कहा कि परिवार का निरंतर सहयोग, गुरुजनों का मार्गदर्शन और स्वयं की मेहनत उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम रही. उन्होंने विद्यार्थियों के लिए संदेश देते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना, नियमित मेहनत करना और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ना बेहद जरूरी है.
ग्रामीणों का कहना है कि किसान परिवार के इन दोनों बच्चों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह साबित कर दिया है कि सफलता के लिए संसाधनों से ज्यादा जरूरी स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास है. दोनों भाई-बहनों की उपलब्धि क्षेत्र के उन विद्यार्थियों के लिए भी मिसाल बन गई है, जो सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देख रहे हैं.
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