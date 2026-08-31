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किसान परिवार के भाई-बहन ने रचा इतिहास, जगदीश-सपना ने एक साथ UGC-NET किया क्वालिफाई

भाई-बहन ने पास की नीट परीक्षा ( ETV Bharat )

सिरमौर : मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के दम पर जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र के गांव शमोगा के भाई-बहन जगदीश चौहान और सपना चौहान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों भाई-बहनों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) उत्तीर्ण कर अपने माता-पिता, परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. एक ही परिवार के दो बच्चों का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षा में सफलता हासिल करना शमोगा गांव सहित पूरे राजगढ़ क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बना हुआ है अलग-अलग विषयों में दिखाई प्रतिभा जगदीश चौहान ने इतिहास विषय में UGC-NET परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि उनकी बहन सपना चौहान ने राजनीतिक शास्त्र विषय में यह सफलता हासिल की है. दोनों ने अलग-अलग विषयों में अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का परिचय देते हुए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा में सफलता हासिल की. एक ही परिवार के दो सदस्यों का एक साथ UGC-NET क्वालिफाई करना न केवल परिवार की उपलब्धि है, बल्कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का विषय है. किसान परिवार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची सफलता जगदीश और सपना के पिता जगत राम और माता कमलेश देवी किसानी करते हैं. परिवार की साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद माता-पिता ने दोनों बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया. पिता जगदीश के अनुसार दोनों भाई-बहनों ने पढ़ाई के दौरान कठिन परिस्थितियों को कभी अपने लक्ष्य के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया. नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति निरंतर समर्पण को उन्होंने अपनी सफलता का आधार बनाया. दोनों ने बिना किसी शॉर्टकट के लगातार मेहनत करते हुए राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में मुकाम हासिल किया.