जगदीप धनखड़ ने वाजपेयी के दौर को किया याद, वर्तमान राजनीति के सवाल पर 'जोड़े हाथ'
वाजपेयी को भारतीय राजनीति का आदर्श व्यक्तित्व बताया और कहा कि उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था.
Published : December 25, 2025 at 6:31 PM IST
जयपुर: उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जयपुर दौरे पर आए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक एवं वैचारिक योगदान को याद किया. उन्होंने वाजपेयी को भारतीय राजनीति का आदर्श व्यक्तित्व बताया और कहा कि उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था. वे 15 दिन सदैव याद रहेंगे. जब धनखड़ से वर्तमान राजनीति पर कोई टिप्पणी करने या वाजपेयी युग और आज की राजनीति में अंतर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए. बाद में अपनी गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी.
परिजन से मिलने पहुंचे थे जयपुर: धनखड़ अपने जयपुर दौरे के दौरान निजी अस्पताल में एक बीमार परिजन से मिले. इसके बाद उन्होंने अपने भाई रणदीप धनखड़ के घर दोपहर का भोजन किया. तत्पश्चात उनकी विश्व हिंदू परिषद के एक नेता से मुलाकात हुई. इन कार्यक्रमों के बाद वे सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.
मीडिया से बनाई दूरी: उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ मीडिया से काफी हद तक दूरी बनाए हुए हैं. इस दौरान उनका सार्वजनिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कम ही दिखना हुआ है, लेकिन वे विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक और वैचारिक मंचों के माध्यम से सक्रिय बने हुए हैं. इस्तीफे के बाद यह उनका जयपुर का पहला प्रमुख दौरा माना जा रहा है, जहां उन्होंने पारिवारिक मुलाकातों को प्राथमिकता दी और किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया.