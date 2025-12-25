ETV Bharat / state

जगदीप धनखड़ ने वाजपेयी के दौर को किया याद, वर्तमान राजनीति के सवाल पर 'जोड़े हाथ'

जयपुर: उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जयपुर दौरे पर आए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक एवं वैचारिक योगदान को याद किया. उन्होंने वाजपेयी को भारतीय राजनीति का आदर्श व्यक्तित्व बताया और कहा कि उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला था. वे 15 दिन सदैव याद रहेंगे. जब धनखड़ से वर्तमान राजनीति पर कोई टिप्पणी करने या वाजपेयी युग और आज की राजनीति में अंतर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए. बाद में अपनी गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी.

परिजन से मिलने पहुंचे थे जयपुर: धनखड़ अपने जयपुर दौरे के दौरान निजी अस्पताल में एक बीमार परिजन से मिले. इसके बाद उन्होंने अपने भाई रणदीप धनखड़ के घर दोपहर का भोजन किया. तत्पश्चात उनकी विश्व हिंदू परिषद के एक नेता से मुलाकात हुई. इन कार्यक्रमों के बाद वे सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.