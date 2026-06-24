जगदलपुर में पहली बारिश में ही खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, गंदा-बदबूदार पानी पीने को मजबूर वार्डवासी
अंबेडकर वार्ड के कई घरों में पहली बारिश में ही पानी भरा, लोगों का कहना है कि अब फिर 3-4 महीने यही परेशानी रहेगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 4:42 PM IST
जगदलपुर: मानसून के प्रवेश के साथ हुई पहली बारिश ने ही जगदलपुर नगर निगम की तैयारियों और ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी है. बस्तर संभाग के एकमात्र नगर निगम क्षेत्र में कई सड़कें जलमग्न हो गईं. अंबेडकर वार्ड में महज एक दिन की बारिश से कई घरों में पानी भर गया. इतना ही नहीं पीने के पानी भी बदबूदार होने से लोग परेशान हैं.
सालों से कर रहे शिकायत
स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलभराव और खराब नाली व्यवस्था की शिकायत वे वर्षों से नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से करते आ रहे हैं. कई बार आवेदन और शिकायतें देने के बावजूद समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया. नतीजा यह है कि हर वर्ष बारिश आते ही वार्डवासियों को वही परेशानी झेलनी पड़ती है. स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को पीने के लिए भी स्वच्छ पानी तक नसीब नहीं हो रहा.
नलों से आने वाला पानी गंदा और बदबूदार है. नाली के पानी से भी ज्यादा दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है. जिसे मजबूरी में उपयोग करना पड़ता है.- वार्डवासी
बीमारी का खतरा, पानी पीना भी मजबूरी
खराब पानी से संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है. लेकिन लोगों का कहना है कि पानी पीना भी मजबूरी है. कई बार तो ग्लास मुंह के पास आते ही बदबू आने लगती है. ईटीवी भारत ने ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए वार्डवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहली ही बारिश में मुश्किलें बढ़ गई हैं जबकि अभी पूरे मानसून का मौसम बाकी है.
सपोर्ट नहीं करते जिम्मेदार
लोगों का कहना है कि आगामी तीन से चार महीने तक जलभराव, गंदगी और दूषित पेयजल की समस्या से जूझना पड़ेगा. कुछ युवाओं का कहना है कि कितनी भी शिकायत करो कुछ भी नहीं होता है. जिम्मेदारों का सपोर्ट ही नहीं मिलता है.
करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नागरिकों को साफ पानी और जलभराव से मुक्ति नहीं मिल पा रही है. वार्डवासियों ने नगर निगम प्रशासन और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है.