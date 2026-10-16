बस्तर में UCC का विरोध, मूलनिवासियों ने कहा- पहले पेसा कानून लागू करो, शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लाएं समानता का कानून
बस्तर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर नारेबाजी, समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी बैठक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 8:58 PM IST
जगदलपुर: UCC को लेकर अलग-अलग जगह बुलाई जा रही बैठक में विरोध और नाराजगी देखने को मिल रही है. कांकेर के बाद अब जगदलपुर में भी हुई बैठक में बस्तर के मूलनिवासियों का जमकर विरोध देखने को मिला. वहीं मुस्लिम समाज ने भी बैठक में बोलने नहीं देने पर नाराजगी जताई.
कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर नारेबाजी
छत्तीसगढ़ के बस्तर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शुक्रवार को समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बैठक बुलाई गई थी. बैठक के दौरान UCC को छोड़कर बस्तर में पेसा कानून एक्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग उठी. बस्तर में जल, जंगल और जमीन की बात कही गई. बैठक के दौरान और कलेक्ट्रेट कार्यकाल के परिसर में भी मूलनिवासियों ने जमकर नारेबाजी की.
लिव-इन रिलेशन, विवाह-तलाक जैसे मुद्दों पर थी बैठक
सर्व आदिवासी समाज के संभागीय युवा प्रभाग अध्यक्ष संतु मौर्य का कहना है कि बैठक में विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकारी एवं विरासत, भरण पोषण एवं सहायता और लिव इन संबंध के विषय में चर्चा किया जाना था. इसके पूरे प्रावधान बस्तर की संस्कृति से बिल्कुल उलट है. भरण पोषण का कार्य बस्तर में अच्छी तरह से सभी को आता है. लड़की के माता पिता बेहतर तरीके से करते हैं. शादी के बाद उसका पति और परिवार भी बेहतर तरीके से भरण पोषण करने आता है.
साथ ही लिव इन संबध जिसे बस्तर के लोग कभी जानते नहीं हैं और ना ही ऐसे शब्द सुने हैं. इसे जबरदस्ती थोपने का कार्य किया जा रहा है. बस्तर के मूलनिवासियों के साथ कुम्हार, धाकड़, सुंडी, कलार सहित अन्य लोग बस्तर के विवाह व्यवस्था और अन्य चीजों पर समानता रखते हैं. विवाह और तलाक पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन बैठक में किसी को बुलाया नहीं गया है. काफी कम लोग उपस्थित हुए हैं.
UCC कानून बस्तर में सुई के समान घुसने वाला है. बस्तर के मूलनिवासी आदिवासी ना ही हिन्दू हैं और ना ही ईसाई है. लेकिन बस्तर में जबरदस्ती हिन्दू अधिनियम का पालन करवाया जाता है. यह पहले से काफी गड़बड़ है. वैसे ही UCC को भी लागू करेंगे. पहले कहेंगे कि यह आप के ऊपर लागू नहीं है, फिर कहेंगे कि यह भारत का कानून है इसका पालन होना चाहिए. फिर सबको वही करना पड़ेगा.- संतु मौर्य, संभागीय अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग
बाकी मुद्दों पर लाएं समानता
सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी का कहना है कि बस्तर में इस कानून का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है. सरकार यदि यह चाहती है तो शिक्षा पर समानता, स्वास्थ्य पर समानता और रोजगार पर समानता का कानून लागू करें. बस्तर की आस्था और संस्कृति के खिलाफ ही लाये जा रहे कानून का विरोध हो रहा है.
मुस्लिम समाज ने भी जताई नाराजगी
कोंडागांव मुस्लिम समाज के अध्यक्ष प्यारू भाई का कहना है कि अचानक इस बैठक की सूचना दी गई. बैठक में बोलने का भी अवसर नहीं दिया गया. समाज की ओर से UCC कानून का पुरजोर विरोध है. जो समाज UCC का समर्थन करता है उस पर कानून लागू किया जाए और जो समर्थन नहीं करता है उस समाज को अलग रखा जाए. यह हमारे समाज की मांग है.