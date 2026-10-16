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बस्तर में UCC का विरोध, मूलनिवासियों ने कहा- पहले पेसा कानून लागू करो, शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लाएं समानता का कानून

बस्तर में UCC का विरोध, कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर नारेबाजी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: UCC को लेकर अलग-अलग जगह बुलाई जा रही बैठक में विरोध और नाराजगी देखने को मिल रही है. कांकेर के बाद अब जगदलपुर में भी हुई बैठक में बस्तर के मूलनिवासियों का जमकर विरोध देखने को मिला. वहीं मुस्लिम समाज ने भी बैठक में बोलने नहीं देने पर नाराजगी जताई.

समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर नारेबाजी छत्तीसगढ़ के बस्तर कलेक्ट्रेट कार्यालय में शुक्रवार को समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बैठक बुलाई गई थी. बैठक के दौरान UCC को छोड़कर बस्तर में पेसा कानून एक्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग उठी. बस्तर में जल, जंगल और जमीन की बात कही गई. बैठक के दौरान और कलेक्ट्रेट कार्यकाल के परिसर में भी मूलनिवासियों ने जमकर नारेबाजी की.