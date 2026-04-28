बस्तर में ओडिशा के पास्टर से मारपीट, थाने पहुंचा मामला, अलर्ट पर जगदलपुर पुलिस
बस्तर में एक पास्टर से मारपीट की घटना हुई है. अब इस केस की जांच पुलिस कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 28, 2026 at 8:07 PM IST
जगदलपुर: बस्तर में एक बार फिर चर्च और प्राथना के नाम दो गुटों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई. जिसके बाद एक गुट ने पास्टर के साथ मारपीट कर दी. जिसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा. हालांकि मारपीट के बाद दोनों ही गुटों के बीच आपसी समझौता पुलिस ने कराया है. बताया जा रहा है कि मारपीट की यह घटना रविवार की है.
पास्टर से मारपीट, थाने पहुंचा मामला
बस्तर थाना क्षेत्र के रेटावंड गांव में रविवार को एक परिवार को लेकर विवाद की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि ओडिशा से आया यह परिवार कुछ समय से गांव में रह रहा था. ग्रामीणों ने परिवार के गांव में रहने के साथ पास्टर पर धर्म प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया. जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. ग्रामीणों और पास्टर पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई. घटना के बाद मामला बस्तर थाना पहुंचा.
घटना के बाद हरकत में पुलिस
बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि बस्तर थाना क्षेत्र के रेटावंड में रविवार को दो समुदाय के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी. गांव में प्रार्थना को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी. जिसके बाद झड़प हुई थी. जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए बस्तर थाने से पुलिस तत्काल गांव पहुंची.
दोनों समुदाय के लोगों को आपस में बैठाकर समझौता करवाया. मामले को शांत कराया गया है. दोनों ही समुदाय के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है-शलभ सिन्हा, एसपी, बस्तर
बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि इस घटना के बाद बस्तर थाना क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है. दो दिनों से इलाके में शांति व्यवस्था कायम है. कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हुई है.