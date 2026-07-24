प्रयास विद्यालय में व्यवस्था पर सवाल, जगदलपुर में छात्रों का हंगामा, पढ़ाई से लेकर हॉस्टल तक उठीं गंभीर शिकायतें
छात्रों ने अनुभवी शिक्षकों को हटाने का आरोप लगाया, पसंदीदा शिक्षकों और वार्डन की वापसी की मांग, SDM ने दिया आश्वासन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 24, 2026 at 5:44 PM IST
जगदलपुर: धुरगुड़ा स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में अब व्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आया है. छात्रों ने पढ़ाई, शिक्षकों की कमी, हॉस्टल, भोजन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं प्रशासन ने मामले की जांच कर जल्द सुधार का भरोसा दिया है. ये वही विद्यालय है जहां प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है.
निर्माण कार्यों के शोर से परेशानी
छात्र नीलेश चौधरी का आरोप है कि कक्षाओं के दौरान ही परिसर में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे मशीनों का शोर पढ़ाई में बाधा बन रहा है. इसके साथ ही आईआईटी-जेईई और नीट की तैयारी कराने वाले अनुभवी शिक्षकों को हटा दिया गया है और उनकी जगह योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई.
बार-बार शिक्षक बदलने से पढ़ाई में परेशानी होती है. बाथरूम, पीने के पानी और साफ-सफाई की स्थिति का भी बुरा हाल है-नीलेश चौधरी, छात्र
टीसी काटने तक की धमकी
छात्रों ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायत करते हुए खाने में कीड़े मिलने तक के आरोप लगाए. छात्रों ने अपने पसंदीदा शिक्षकों और वार्डन की वापसी की मांग करते हुए कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हो रही थी. विरोध करने पर टीसी काटने, नोटिस देने और एफआईआर की धमकी तक दिए जाने के आरोप भी छात्रों ने लगाए हैं.
SDM ने दिया आश्वासन
शिकायतों और नाराजगी के बाद एसडीएम मनीष वर्मा मौके पर पहुंचे और छात्रों से चर्चा की. उन्होंने भोजन, हॉस्टल, पानी, बाथरूम और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया. कहा कि हर सप्ताह हॉस्टल का निरीक्षण किया जाएगा. साथ ही समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) के व्यवहार को लेकर मिली शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया.