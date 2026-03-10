बस्तर में इंद्रावती नदी पर बैराज की मंजूरी, जगदलपुर नगर निगम की टीम ने सीएम साय का जताया आभार
बस्तर में इंद्रावती नदी पर बैराज की मंजूरी मिली है. सीएम साय के इस फैसले का जगदलपुर नगर निगम की टीम ने स्वागत किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 10, 2026 at 7:21 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की प्राणदायिनी नदी इंद्रावती पर बैराज बनाने की अनुमति साय सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है. इंदावती नदी पर बैराज बनने से सिंचाई कार्य के साथ साथ पेयजल के क्षेत्र में अहम मदद मिल सकेगी. अब इस फैसले की जगदलपुर से लेकर पूरे बस्तर में तारीफ हो रही है. साय सरकार के इस अहम निर्णय की तारीफ जगदलपुर नगर निगम की टीम ने की है.
जगदलपुर नगर निगम ने सीएम का जताया आभार
जगदलपुर महापौर संजय पाण्डेय के नेतृत्व में जगदलपुर नगर निगम के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम साय से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया है. प्रतिनिधिमंडल ने इंद्रावती नदी पर नए बैराज निर्माण की अनुमति मिलने पर सीएम साय को फूल भेंट कर आभार जताया है.
बस्तर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि बस्तर में कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है. क्षेत्र में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और धीरे-धीरे शांति स्थापित हो रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है.
सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।. इसी दिशा में मटनार और देऊरगांव सिंचाई परियोजनाओं को भी सहमति दी गई है. पानी के कम खर्च और किसानों तक बेहतर ढंग से पानी पहुंचाने के लिए सरकार पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
बजट में बस्तर पर फोकस
इस बार छत्तीसगढ़ के बजट में विशेष फोकस किया गया है. बजट में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से इंद्रावती नदी के महादेव घाट पर बैराज निर्माण की घोषणा की गई है. इस बैराज के निर्माण से जगदलपुर शहर को पेयजल की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.