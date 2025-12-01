ETV Bharat / state

ट्रक चालक ने व्यापारियों और किसानों का भरोसा तोड़ा, 33 टन मक्का लेकर फरार, दूसरे कारोबारियों को बेचा

लाखों के मक्के को लेकर ट्रक से फरार हुए आरोपी को आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार किया गया है.

Jagdalpur maize fraud
ट्रक चालक ने व्यापारियों और किसानों का भरोसा तोड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भानपुरी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. एक ट्रक चालक/मालिक किसानों और व्यापारियों का मक्का लोड करता था, लेकिन मौका मिलते ही करीब 6 लाख रुपये के 33 टन मक्का लेकर भाग गया. उसने कबूला कि उसने एक महीने में तीन ट्रेडर्स को निशाना बनाया.

दूसरे राज्यों के व्यापारियों को भी शिकार बनाया: आरोपी रहिमन टीकमदास बड़ाबाग (उम्र 39 साल) ने सिर्फ एक किसान ही नहीं, बल्कि ओडिशा और आंध्रप्रदेश के कई व्यापारियों को भी धोखे में रखा. उसने अलग-अलग जगह से मक्का लोड किया और चोरी-छिपे कहीं और बेच कर पैसे अपने खाते में जमा कर लिए.

33 टन मक्का लेकर फरार, दूसरे कारोबारियों को बेचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  1. एमएच (तारा) ट्रेडर्स की ठगी: तारा ट्रेडर्स से मक्का लोड किया और उसे ओडिशा के बोरिगांव में बेच दिया.
  2. फरसगांव के बाबा ट्रेडर्स की ठगी: यह माल आंध्रप्रदेश में परमेश्वरी बायोटेक को तारा ट्रेडर्स का बताकर बेच दिया.
  3. किसान हरदेव बघेल के बेटे की ठगी: सालेमेटा निवासी किसान का मक्का भी परमेश्वरी बायोटेक को बाबा ट्रेडर्स का बताकर बेच दिया.

पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शिकायत मिलते ही बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग के निर्देशन में भानपुरी पुलिस ने तुरंत स्पेशल टीम बनाई. तकनीकी जानकारी और सूत्रों की मदद से पुलिस सीधी आंध्रप्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले पहुंची. पुलिस ने आरोपी को गोलागुंडम से गिरफ्तार कर लिया.

बैंक खाते फ्रीज: आरोपी के 20 लाख रुपये के ट्रक को भी जब्त किया गया. पुलिस ने उसके बैंक खाते तुरंत फ्रीज कर दिए. भानपुरी पुलिस ने आरोपी पर धारा 316(3) BNS के तहत मामला दर्ज किया है. 33 टन मक्का और ट्रक के साथ आरोपी को जगदलपुर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

