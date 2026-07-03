जगदलपुर के महारानी अस्पताल का होगा कायाकल्प, कैंसर-डायलिसिस यूनिट समेत मिलेंगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं
20 बिस्तरों वाला नया गायनी वार्ड मिलेगा, नए वार्ड और यूनिट के साथ ही पुराने भवन की भी मरम्मत की जाएगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 3, 2026 at 3:23 PM IST
बस्तर: जगदलपुर के महारानी जिला चिकित्सालय की तस्वीर बदलने वाली है. पूरे शहर और आसपास के हजारों लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र रहे इस अस्पताल को रिनोवेट करने का फैसला लिया जाएगा. साथ ही जल्द ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.
बैठक में लिया गया फैसला
बस्तर कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जीवनदीप समिति की बैठक में अस्पताल के उन्नयन और विस्तार को लेकर कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. महारानी अस्पताल अधीक्षक डॉ. संजय प्रसाद ने बताया कि बैठक में अस्पताल परिसर में नए भवन के निर्माण के साथ कैंसर यूनिट, पैलिएटिव केयर यूनिट और डायलिसिस यूनिट विकसित करने का निर्णय लिया गया.
आधुनिक उपकरण भी आएंगे
इसके अलावा 20 बिस्तरों वाला नया गायनी वार्ड, मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन और पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) का भी विस्तार किया जाएगा. वर्षों पुराने वार्डों की मरम्मत और जर्जर भवनों के सुधार कार्य भी किए जाएंगे. अस्पताल के विभिन्न विभागों को जरूरत के अनुसार अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.
मरीजों को बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सके इसके लिए सुविधाओं के विस्तार और भवन मरम्मत का फैसला लिया गया है. -संजय प्रसाद, अधीक्षक महारानी जिला चिकित्सालय
इन फैसलों के बाद उम्मीद है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीजों को अब करीब 10 किलोमीटर दूर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का रुख नहीं करना पड़ेगा. उन्हें जगदलपुर के महारानी अस्पताल में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.