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जगदलपुर में अवैध खाद भंडारण या बड़ा घोटाला? नानगुर में सील गोदाम से ही 1320 बोरी यूरिया गायब, कांग्रेस ने कहा- निष्पक्ष हो जांच

नानगुर में सील गोदाम से ही 1320 बोरी यूरिया गायब, कांग्रेस ने कहा- निष्पक्ष हो जांच ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: बस्तर जिले के नानगूर स्थित अनन्या कृषि केंद्र में अवैध खाद भंडारण का मामला अब बड़ा घोटाला बनता जा रहा है. कृषि विभाग की जांच में पहले जहां 1320 बोरी यूरिया और 338 बोरी पोटाश का अवैध भंडारण पकड़ा गया था. वहीं अब सील किए गए गोदाम से पूरा यूरिया स्टॉक गायब मिलने के बाद प्रशासन और विभाग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.

कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खाद-बीज लाइसेंसधारी अनन्या कृषि केंद्र में कृषि विभाग की टीम ने जांच के दौरान भारी मात्रा में खाद का अवैध भंडारण पाया था. इसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर पूरे स्टॉक को सील किया गया और संबंधित पक्ष को सुपुर्दनामा सौंपा गया. लेकिन 16 जून को जब प्रशासनिक और जांच दल दोबारा मौके पर पहुंचा तो गोदाम का ताला टूटा हुआ मिला.

भंडारण और लाइसेंस रिकॉर्ड में भी हेरफेर

जांच में सामने आया कि सील तोड़कर 1320 बोरी यूरिया गायब कर दी गई है. जबकि 338 बोरी पोटाश का भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला. जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि जिस जगह के लिए खाद भंडारण का लाइसेंस जारी किया गया था वहां खाद नहीं रखी गई थी. इसके बजाय शासन के रीपा केंद्र के गोदाम का उपयोग भंडारण के लिए किया जा रहा था.

प्रशासन पर कांग्रेस के आरोप

मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब कांग्रेस ने सवाल उठाए कि जब खाद को जब्त कर सील किया गया था तब इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई. जब्त सामग्री की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कांग्रेस के पूर्व विधायक ने इस मामले को किसानों के हितों से जोड़ते हुए सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं.

खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण से किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे मामलों में केवल FIR दर्ज करना पर्याप्त नहीं है. बल्कि पूरे नेटवर्क और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. सील गोदाम से हजारों बोरी खाद गायब होना कृषि विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है- रेखचंद जैन, पूर्व विधायक

प्रशासन ने कहा- जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 23 जून की रात अनन्या कृषि केंद्र के संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. साथ ही अनन्या कृषि केंद्र का खाद-बीज लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.