पत्नी के बार बार मायके जाने से नाराज पति ने भाभी की कर दी हत्या, जगदलपुर कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
जगदलपुर अदालत ने एक पारिवारिक विवाद में अहम फैसला सुनाया है. सुनीश कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 21, 2026 at 6:05 PM IST
बस्तर: जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पारिवारिक विवाद में मर्डर को लेकर दोषी के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. पत्नी के बार बार मायके जाने से नाराज होकर नीलू मंडावी नाम के शख्स ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया. उसके बाद उसने अपने बड़े भाई पर भी जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया. भाभी की हत्या में दोषी नीलू मंडावी को अदालत ने उम्र कैद और बड़े भाई बोंडूक मंडावी पर जानलेवा हमला करने के केस में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
डेढ़ साल पहले हुई थी वारदात
यह मामला परपा थाना क्षेत्र के बड़े बोदल गांव की है. घटना करीब डेढ़ साल पहले रात 8 बजे की है, जब आरोपी लोहे की रॉड और हथौड़ा लेकर पहुंचा था. उसने भाभी पर बार बार मायके जाने का आरोप लगाते हुए जानलेवा हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे बड़े भाई पर भी आरोपी ने सिर और चेहरे पर गंभीर वार किए. हमले में आरोपी की भाभी जयमनी की इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि बड़ा भाई बोंडूक मण्डावी गंभीर रूप से घायल हो गया.
गुरुवार को जगदलपुर अदालत ने सुनाया फैसला
जांच के बाद अभियोजन ने बीएनएस की धारा 103(1) और 109 के तहत मामला अदालत में पेश किया. करीब डेढ़ साल तक चले ट्रायल में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया और आरोपी को दोषी माना. इसके बाद अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई.
शासकीय अधिवक्ता श्रीनिवास रथ ने बताया कि यह पूरी घटना डेढ़ साल पहले की है. परपा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े बोदल में नीलू मंडावी नाम के शख्स ने अपनी भाभी पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बार बार मायके उसकी वजह से चली जाती है. उसके बाद उसने अपनी भाभी जयमनी मंडावी पर रॉड और हथौड़े से हमला कर दिया. उसके बाद उसने अपने भाई बोड़ंकू मंडावी पर भी अटैक कर दिया. जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए. इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना में आरोपी के भाभी जयमनी मंडावी की मौत हो गई.
डेढ़ साल तक कोर्ट में बहस हुई. उसके बाद 20 अगस्त को अदालत ने नीलू मंडावी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. बड़े भाई पर हमले के मामले में उसे 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई- श्रीनिवास रथ, शासकीय अधिवक्ता, जगदलपुर जिला कोर्ट
जगदलपुर जिला अदालत में डेढ़ साल तक इस केस में सुनवाई हुई. उसके बाद आरोपी को अदालत ने दोषी पाया. 20 अगस्त को अदालत ने यह फैसला सुनाया.