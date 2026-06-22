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खेती-किसानी के दौरान आंखों में लगी चोट को ना करें नजरअंदाज, बस्तर में 2 बीमारियों के मरीज बढ़े, रिसर्च में खुलासा

खेती-किसानी के दौरान आंखों में लगी चोट को ना करें नजरअंदाज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंखों की दो गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं. ये बात डिमरापाल मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में हुए एक शोध में सामने आई है. इसके मुताबिक कॉर्नियल अल्सर और यूवाइटिस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. शोध के मुताबिक समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीजों की आंखों की रोशनी तक हमेशा के लिए जा सकती है. खास बात यह है कि कॉर्नियल अल्सर के पीछे खेती-किसानी के दौरान लगने वाली चोटें बड़ी वजह बन रही हैं, जबकि यूवाइटिस के मामलों में महिलाओं की संख्या अधिक पाई गई है. देखिए ये रिपोर्ट.

मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में किए गए अध्ययन में सामने आया है कि कॉर्नियल अल्सर और यूवाइटिस के सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. शोध के मुताबिक, बस्तर के ग्रामीण इलाकों में खेती-किसानी और जंगल आधारित कार्यों के दौरान आंखों में लगने वाली चोटें कॉर्नियल अल्सर की सबसे बड़ी वजह बन रही हैं.

जानिए क्या है कॉर्नियल अल्सर और यूवाइटिस? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे बढ़ रहा संक्रमण, लक्षण और उपाय?

शोधकर्ता डॉ. विनीत कौशिक ने बताया कि धान की बालियां, लकड़ी की टहनियां, घास-फूस और वन उत्पादों के संपर्क में आने से आंखों में चोट लगती है, जो बाद में संक्रमण का रूप लेकर गंभीर बीमारी में बदल जाती है. कॉर्नियल अल्सर के मरीजों में शुरुआत में आंख लाल होना, दर्द, पानी आना और धुंधला दिखाई देना जैसे लक्षण सामने आते हैं. हालांकि 7 दिनों के भीतर इलाज कराने वाले करीब 60 प्रतिशत मरीजों की रोशनी वापस लौट आई. विशेषज्ञों का मानना है बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप ना डालें.

अधिकांश लोग इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. यही लापरवाही आगे चलकर स्थायी अंधत्व का कारण भी बन सकती है. 85 लोगों को शोध में लिया गया था. 7 दिन के भीतर इलाज कराने वाले करीब 60 प्रतिशत लोगों की रोशनी वापस आई. 30 प्रतिशत की रोशनी कम हुई. और करीब 5-10 प्रतिशत मरीजों की स्थिति गंभीर होने से रोशनी पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई.- डॉ. विनीत कौशिक, शोधकर्ता

बस्तर में आंखों की बीमारी पर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों की रिसर्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए क्या है यूवाइटिस?

आंखों से ही जुड़ी एक और बीमारी शोध में सामने आई है यूवाइटिस. ये बीमारी आंख के अंदर मौजूद यूविया परत में होने वाली सूजन है. यूवाइटिस बीमारी संक्रमण, जोड़ों के दर्द, चोट और शरीर की अन्य बीमारियों से जुड़ी हो सकती है. बस्तर में इस बीमारी के 103 मरीज सामने आए हैं. डॉ. श्रुति कंवर ने बताया कि रिसर्च के दौरान यह भी सामने आया कि यूवाइटिस बीमारी के मरीजों में महिलाओं की संख्या अधिक है.

महिलाओं के शरीर की बनावट के कारण ही यह बीमारी महिलाओं को अधिक होती है. साथ ही संक्रमण, जोड़ों में दर्द और चोट शामिल है. दवाई का कोर्स पूरा नहीं होने पर बीमारी लौटने का चांस भी होता है.- डॉ. श्रुति कंवर, शोधकर्ता, डिमरापाल अस्पताल

बस्तर में 2 बीमारियों के मरीज बढ़े, रिसर्च में खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन बीमारियों से बचने डॉक्टरों की सलाह

खेती या जंगल में काम करते समय सुरक्षात्मक चश्मे का उपयोग करें.

आंख में चोट लगने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें.

बिना डॉक्टर की सलाह के कोई आई ड्रॉप या दवा न लें.

घरेलू उपचार और झाड़-फूंक से बचें.

आंख लाल होने, दर्द या धुंधला दिखाई देने पर तुरंत जांच कराएं.

झाड़-फूंक ने बढ़ाई चिंता

नेत्र विभाग अध्यक्ष डॉ छाया शोरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़-फूंक और घरेलू उपचार को लेकर भी चिंता जताई है. डिमरापाल अस्पताल में हुए इस शोध ने साफ कर दिया है कि कॉर्नियल अल्सर और यूवाइटिस सामान्य आंखों की बीमारियां नहीं हैं, बल्कि समय रहते इलाज न मिलने पर ये स्थायी दृष्टिहीनता का कारण बन सकती हैं. जागरूकता, समय पर जांच और सही उपचार ही आंखों की रोशनी बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है.