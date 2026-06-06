जगदलपुर में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव, गुणवत्ता और तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश
नालंदा परिसर निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण जैसे 300 करोड़ की परियोजनाओं के काम का उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने निरीक्षण किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 9:00 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूरी की जाएं, ताकि आम लोगों को जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके.
पेयजल परियोजनाओं का किया निरीक्षण
डिप्टी सीएम ने पावर हाउस चौक स्थित फिल्टर प्लांट और महारानी वार्ड में लगभग 101 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नयामुंडा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया. उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. अरुण साव ने कहा कि जगदलपुर की लंबे समय से लंबित जल प्रदाय योजना को जल्द पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
नालंदा परिसर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश
धरमपुरा स्थित पीजी कॉलेज परिसर में करीब 11.18 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 500 सीटर नालंदा परिसर का भी निरीक्षण किया गया. इस दौरान अधिकारियों को निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर तैयार होने के बाद विद्यार्थियों को आधुनिक लाइब्रेरी और अध्ययन सुविधाएं मिलेंगी. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे.
जगदलपुर शहर में विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं. जो भी निगम से प्रस्ताव आ रहा है उसकी राशि अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से शहर को मिल रही है. जनसुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. राशि की कोई कमी नहीं है. - अरुण साव, उप मुख्यमंत्री
तालाब सौंदर्यीकरण कार्यों का लिया जायजा
डिप्टी सीएम ने छत्रपति शिवाजी वार्ड में लगभग 79 लाख रुपये की लागत से चल रहे पण्डरीतरई तालाब सौंदर्यीकरण कार्य और 3.71 करोड़ रुपये की लागत से हो रहे गंगामुड़ा तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण शहर की प्राकृतिक धरोहरों को संवारने के साथ नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगा.
जल संरक्षण और भू-जल स्तर सुधार पर जोर
अरुण साव ने कहा कि दोनों तालाबों के गहरीकरण से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और भू-जल स्तर में सुधार होगा. इससे भविष्य में जल संकट की स्थिति को कम करने में मदद मिलेगी.
जगदलपुर में 300 करोड़ रुपये के विकास कार्य जारी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जगदलपुर में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं. राज्य सरकार बस्तर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कार्य तय समय में पूरे हो सकें.