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जगदलपुर दीपा सागर मौत केस, सर्व आदिवासी समाज ने की सीबीआई जांच की मांग

दीपा सागर को इंसाफ देने की मांग ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: बस्तर की युवती दीपा सागर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. दुकान की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिले दीपा के शव को लेकर पहले परिजनों ने सवाल उठाए. अब सर्व आदिवासी समाज भी खुलकर सामने आ गया है. मंगलवार को सर्व आदिवासी समाज ने मौत की स्थितियों पर संदेह जताया है. इस केस में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है. इस बाबत सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. दीपा सागर की मौत 1 नवंबर 2026 को हुई थी.

आदिवासी समाज दीपा सागर की मौत पर उठाए सवाल