जगदलपुर दीपा सागर मौत केस, सर्व आदिवासी समाज ने की सीबीआई जांच की मांग
दीपा सागर मौत मामले में सर्व समाज ने जगदलपुर में रैली निकाली. समाज ने सीबीआई जांच की मांग की है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 7:41 PM IST
जगदलपुर: बस्तर की युवती दीपा सागर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. दुकान की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिले दीपा के शव को लेकर पहले परिजनों ने सवाल उठाए. अब सर्व आदिवासी समाज भी खुलकर सामने आ गया है. मंगलवार को सर्व आदिवासी समाज ने मौत की स्थितियों पर संदेह जताया है. इस केस में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है. इस बाबत सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. दीपा सागर की मौत 1 नवंबर 2026 को हुई थी.
आदिवासी समाज दीपा सागर की मौत पर उठाए सवाल
एबोरिजिनल ट्राइब्स के जिला अध्यक्ष महेश स्वर्ण का कहना है कि यदि दीपा सागर ने आत्महत्या की थी तो आखिर उन परिस्थितियों का खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है. घटनास्थल की परिस्थितियों से लेकर परिजनों को सूचना देने में कथित देरी और जांच की प्रक्रिया तक कई सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम में मौत का कारण फांसी बताया गया है और मामले की जांच जारी है.
दीपा सागर मौत केस में सीबीआई जांच की मांग
अब समाज चाहता है कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी तरह की आशंका की गुंजाइश न रहे. शव की स्थिति और घटना स्थल की तस्वीरों को देखकर कई संदेह पैदा होते हैं. उन्होंने परिजनों को तत्काल सूचना नहीं दिए जाने और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई.
समाज की मांग है कि मामले की जांच मौजूदा प्रक्रिया से आगे बढ़ाकर किसी स्वतंत्र उच्च स्तरीय एजेंसी CBI से जांच कराई जाए- महेश स्वर्ण, अध्यक्ष, एबोरिजिनल ट्राइब्स महाआदिवासी जनजाति समुदाय
दीपा की मौत का सच आना चाहिए- महेश स्वर्ण
महेश स्वर्ग ने कहा है कि दीपा के मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आनी चाहिए. प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के अलग-अलग बयान दर्ज कराने और जरूरत पड़ने पर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई गई है. समाज के प्रतिनिधि का कहना है कि उनका विरोध किसी प्रतिष्ठान विशेष के खिलाफ नहीं है. बल्कि दीपा को न्याय दिलाने और सच्चाई सामने लाने के लिए है.