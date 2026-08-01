ETV Bharat / state

3 करोड़ के गबन का मामला: आरोपी प्रधान आरक्षक शिवाकांत तिवारी के परिजनों ने की जांच की मांग, जान देने की चेतावनी

5वीं वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में वित्तीय गड़बड़ी का है मामला, आरोपी के परिजन बोले- CBI या SIT जांच हो

financial fraud case
आरोपी प्रधान आरक्षक शिवाकांत तिवारी के परिजनों ने की जांच की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में हुए वित्तीय अनियमितता केस में नया मोड़ आ गया है. करीब 3 करोड़ रुपए की अनियमितता में समिति के अध्यक्ष और प्रधान आरक्षक शिवाकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन अब उनके परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

आरोपी के परिजन बोले- CBI या SIT जांच हो, जान देने की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

आरोपी शिवाकांत तिवारी पर लोन खातों और जमा राशि में हेरा फेरी के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप है. साथ ही करीब 3 करोड़ की राशि गबन करने का भी आरोप लगा है. अब इस मामले में शिवकांत तिवारी के परिवार ने शनिवार को जगदलपुर के पत्रकार भवन में प्रेसवार्ता की. शिवाकांत तिवारी को निर्दोष बताते हुए उन्हें जबरन फंसाने का आरोप लगाया है. इस मामले की उच्च स्तरीय SIT और CBI जांच करने की मांग की है.

बेटी ने कहा-ईमानदारी का अवॉर्ड मिल चुका

शिवाकांत की बेटी अनुष्का तिवारी ने कहा कि यदि कोई एक व्यक्ति करीब 10 सालों से करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहा है तो कार्यालय के उच्च अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिए. मेरे पापा बड़े अधिकारी नहीं थे जो मन मर्जी से कार्यालय में काम करेंगे.

घोटाले की बात वर्ष 2012 से 2021 के बीच होने की बात कही जा रही है. लेकिन शिवाकांत तिवारी को वर्ष 2024 में ईमानदारी का अवॉर्ड मिला है. उनके ACR में दर्ज है. तो यह कैसे संभव हुआ? कहीं न कहीं इस मामले में चूक हो रही है. कोई है जो उन्हें फंसा रहे हैं.

सरकार से मांग है कि इस मामले की SIT या CBI जांच की जाए. जिसमें बस्तर से कोई अधिकारी या कर्मचारी इस जांच में शामिल न हो. जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए. चाहे वो मेरे पापा हो या अन्य कोई अधिकारी कर्मचारी शामिल हो.- अनुष्का तिवारी, शिवाकांत की बेटी

आने वाले 15-16 अगस्त तक इस मामले पर सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग पूरी नहीं नहीं होती है. तो वे पूरे परिवार समेत एसपी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे- सत्यदेव शर्मा, परिजन

जाने देने की भी चेतावनी

परिजन ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो जहर खा लेंगे या आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे. गौरतलब है कि साल 2012 से लेकर 2021 तक पांचवी वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में एफडी और लोन खातों में लगभग 3 करोड की गड़बड़ी पाई गई.

विभागीय जांच में सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष और प्रधान आरक्षक शिवाकांत तिवारी को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ जगदलपुर कोतवाली में FIR दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड में लेकर जेल भेज दिया है. जिसके विरोध में आज परिजनों ने प्रेसवार्ता की है.

जगदलपुर में सीआरपीएफ जवान ने दी जान, पुलिस और सुरक्षा अधिकारी हर पहलू की कर रहे जांच
पीडीएस चावल की तस्करी पर शिकंजा, खाद्य विभाग ने अनाज समेत जब्त किया वाहन
प्रयास विद्यालय में व्यवस्था पर सवाल, जगदलपुर में छात्रों का हंगामा, पढ़ाई से लेकर हॉस्टल तक उठीं गंभीर शिकायतें

TAGGED:

SHIVAKANT TIWARI FAMILY
HEAD CONSTABLE SHIVAKANT TIWARI
3 करोड़ के गबन का मामला
कर्मचारी कल्याण साख समिति घोटाला
FINANCIAL FRAUD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.