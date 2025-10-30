जगतगुरु रामभद्राचार्य की भागवत कथा, सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय हुई शामिल
गौरेला पेंड्रा मरवाही में जगतगुरु रामभद्राचार्य से कौशल्या साय ने आशीर्वाद लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2025 at 10:57 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज भागवत कथा सुना रहे हैं. इस कथा में पहले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए. उसके बाद गुरुवार 30 अक्टूबर को सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय इस भागवत कथा में शामिल हुई.
कौशल्या साय को रामभद्राचार्य ने बताया पुत्र वधु: जगतगुरु रामभद्राचार्य की भागवत कथा में सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय जब पहुंची तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा. इस अवसर पर जगतगुरु रामभद्राचाय ने कहा कि ये हमारी पुत्रवधु हैं. इसके बाद रामभद्राचार्य ने उन्हें रामचरितमानस की प्रति भेंट की.
ये हमारी पुत्रवधु हैं, और जब पुत्रवधु पहली बार ससुर के पास आती है तो उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ता है. इसलिए मैं उन्हें अपनी संपादित रामचरितमानस की प्रति भेंट करता हूं- जगतगुरु रामभद्राचार्य, धर्म गुरु
रामभद्राचार्य ने क्या कहा ?: कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा प्रसंग भी साझा किया. उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कमल खिला और भाजपा की सरकार बनी, तब मुझसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए. तब मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया जाए.
कौशल्या साय ने राधे राधे कहकर सबका अभिवादन किया: मंच पर आते ही कौशल्या साय ने सबसे पहले सभी को राधे-राधे कहकर अभिवादन किया और रामायण की एक चौपाई का पाठ कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
धन्य हैं छत्तीसगढ़वासी, जिनकी भूमि पर ऐसे महापुरुष के चरण पड़े हैं. जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का ज्ञान और भक्ति इस युग में दुलर्भ है- कौशल्या साय, सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी
पूरे सभा स्थल पर जय श्रीराम का घोष सुनाई देता रहा. जय श्रीराम और राधे राधे से पूरा वातावरण धार्मिक बन गया. हर कोई भगवान राम की प्रार्थना में लीन हो गया.