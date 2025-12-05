सत्र के आखिरी दिन विपक्ष और मंत्री में तकरार, विशेषाधिकार हनन नोटिस पर बढ़ा टकराव
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन के बाहर भी विपक्ष और मंत्री का विवाद गूंजा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 8:49 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 8:58 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला के तपोवन में संपन्न हुआ है. वहीं, सत्र के आखिरी दिन के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और भाजपा विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के बीच शुरू हुआ विवाद अब सदन से बाहर भी गूंजने लगा है. विधानसभा परिसर में दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने एक-दूसरे पर बयान जारी कर मोर्चा खोल दिया.
भाजपा विधायक के गंभीर आरोप
भाजपा विधायक विपिन परमार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नियम 75 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन की शिकायत दी है. विपिन परमार ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ जो गलत शब्द बोले गए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने राजस्व मंत्री के रवैया की निंदा करते हुए कहा कि सदन की मर्यादा में इस तरह की भाषा अस्वीकार्य है.
राजस्व मंत्री ने विपक्ष पर लगाए आरोप
वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और वही उन्होंने सदन में किया. मंत्री ने पलटवार में आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिसंबर को विपक्ष ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था. उसी आधार पर उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को दिया था. उन्होंने कहा कि आज जब वो नोटिस की स्थिति जानने के लिए स्पीकर से मिले तो विपक्ष ने उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा दिए.
नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा विधायक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष धारा-118 संशोधन बिल को लेकर जनता को गुमराह कर रहा है. उन्होंने कहा कि मैंने नियम 75 के तहत विशेषाधिकार हनन की शिकायत स्पीकर को दी है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो एक मंत्री के खिलाफ शब्द बोले गए हैं, वो गलत हैं और सदन की गरिमा में ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है. इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है.