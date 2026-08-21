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नौतोड़ की मंजूरी पर नजर! 20 हजार मामले लंबित, नेगी ने राज्यपाल से जल्द मंजूरी की लगाई गुहार

जगत नेगी ने राज्यपाल से नौतोड़ भूमि के लंबित मामलों को जल्द मंजूर करने का आग्रह किया.उनके मुताबिक नौतोड़ भूमि के कई मामले लंबित हैं.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 12:44 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित नौतोड़ के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर गंभीरता दिखाई है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से नौतोड़ भूमि के लंबित मामलों पर जल्द फैसला लेने और मंजूरी देने का आग्रह किया है. जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े करीब 20 हजार नौतोड़ के मामले अभी लंबित हैं.

जगत सिंह नेगी ने कहा कि नौतोड़ का लाभ उन लोगों को दिया जाना है, जिनके पास 20 बीघा से कम भूमि है. जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के लिए यह मुद्दा केवल जमीन के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध ग्रामीण आबादी को उनके पैतृक क्षेत्रों में रोकने, बंजर भूमि को उपयोग में लाने और पलायन पर अंकुश लगाने से भी है. जनजातीय क्षेत्रों में हजारों परिवार नौतोड़ की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से मामले लंबित रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मैंने राज्यपाल से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने का आग्रह किया है, ताकि पात्र लोगों को जल्द राहत मिल सके.

'पूर्व सरकार ने नहीं दिखाई गंभीरता'

नेगी के मुताबिक, नौतोड़ की मंजूरी मिलने से ऐसी भूमि, जो वर्तमान में बंजर या अनुपयोगी पड़ी है, उसे आबाद करने का रास्ता खुलेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसर मिलेंगे और उन्हें अपने मूल क्षेत्रों से बाहर पलायन करने की मजबूरी कम होगी. पूर्व सरकार के कार्यकाल में नौतोड़ के मामलों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई. पूर्व सरकार के दौरान नौतोड़ का केवल एक मामला स्वीकृत किया गया था. जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर पूर्व सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे.

राज्यपाल से कई बार मुलाकात

नेगी ने बताया कि मैंने नौतोड़ के मुद्दे को लेकर मौजूदा राज्यपाल कविंदर गुप्ता से दो बार मुलाकात की है. इससे पहले उन्होंने पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भी इस मामले को लेकर आठ बार मुलाकात की थी. पूर्व राज्यपाल के कार्यकाल में इस विषय पर अपेक्षित गति नहीं आई, जबकि मौजूदा राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है. अब सरकार की नजर राज्यपाल स्तर से होने वाली आगामी कार्रवाई पर है. जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ की मंजूरी का मुद्दा वहां की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है. यदि लोगों को अपनी जमीन पर अधिकार और खेती-बाड़ी के लिए भूमि उपलब्ध होती है, तो वो अपने क्षेत्रों में रहकर आजीविका चला सकते हैं.

जल्द फैसला लेने की अपील

उन्होंने कहा कि बंजर जमीन को आबाद करने से गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और जनजातीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिलेगी. सरकार का प्रयास है कि लोगों को रोजगार और जमीन से जुड़े अधिकारों के लिए अपने घर-क्षेत्र छोड़ने की जरूरत न पड़े. उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि लंबित नौतोड़ मामलों को लेकर लोगों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़े. उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि मामलों पर जल्द फैसला लिया जाए, ताकि पात्र लोगों को राहत मिल सके.

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