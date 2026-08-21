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नौतोड़ की मंजूरी पर नजर! 20 हजार मामले लंबित, नेगी ने राज्यपाल से जल्द मंजूरी की लगाई गुहार

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित नौतोड़ के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर गंभीरता दिखाई है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से नौतोड़ भूमि के लंबित मामलों पर जल्द फैसला लेने और मंजूरी देने का आग्रह किया है. जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े करीब 20 हजार नौतोड़ के मामले अभी लंबित हैं.

जगत सिंह नेगी ने कहा कि नौतोड़ का लाभ उन लोगों को दिया जाना है, जिनके पास 20 बीघा से कम भूमि है. जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के लिए यह मुद्दा केवल जमीन के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध ग्रामीण आबादी को उनके पैतृक क्षेत्रों में रोकने, बंजर भूमि को उपयोग में लाने और पलायन पर अंकुश लगाने से भी है. जनजातीय क्षेत्रों में हजारों परिवार नौतोड़ की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से मामले लंबित रहने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मैंने राज्यपाल से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने का आग्रह किया है, ताकि पात्र लोगों को जल्द राहत मिल सके.

'पूर्व सरकार ने नहीं दिखाई गंभीरता'

नेगी के मुताबिक, नौतोड़ की मंजूरी मिलने से ऐसी भूमि, जो वर्तमान में बंजर या अनुपयोगी पड़ी है, उसे आबाद करने का रास्ता खुलेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसर मिलेंगे और उन्हें अपने मूल क्षेत्रों से बाहर पलायन करने की मजबूरी कम होगी. पूर्व सरकार के कार्यकाल में नौतोड़ के मामलों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई. पूर्व सरकार के दौरान नौतोड़ का केवल एक मामला स्वीकृत किया गया था. जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर पूर्व सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे.