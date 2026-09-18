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'जिस पार्टी को 40 साल सींचा, उसमें नहीं बचा लोकतंत्र', कांग्रेस के 'जयचंदों-स्लीपर सेल' पर भड़के सुक्खू सरकार के मंत्री

दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस ने किन्नौर कांग्रेस जिला और तीन ब्लॉकों की कार्यकारिणी को भंग किया था. ऐसे में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग किए जाने और सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर आपत्ति जताई है.

शिमला: सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें किन्नौर में कांग्रेस का झंडा उठाते हुए 40 साल हो गए. उन्होंने ऐसे समय में किन्नौर में कांग्रेस के झंडे को आगे किया था, जब उस जमाने में कांग्रेस को कोई जानता तक नहीं था. मैंने उस जमाने से कांग्रेस को सींचा है. आज कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनकर आई है. ​आज जब सब कुछ बना दिया है तो कुछ छतरीधारी लोग आ गए हैं. देखते हैं वो छतरी, पैराशूट्स कितना क्या करते हैं?. उनके इस बयान से कांग्रेस के अंदर 'ऑल इज वेल' को लेकर संशय की स्थिति बन गई है.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने संगठन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुरानी कार्यकारिणी के नेताओं को दरकिनार कर 56 सदस्यों की नई कमेटी बनाई गई थी. किन्नौर की कार्यकारिणी थी कहां? जो असली किन्नौर की कांग्रेस थी, उसमें से तो एक भी व्यक्ति को जिला कांग्रेस कार्यकरणी में नही लिया गया. सारे जयचंद और स्लीपर सेल के लोग कार्यकरणी में शामिल किया गया था. कार्यकारिणी जो भंग हुई है और उसके साथ में ब्लॉक के भी कार्यकारिणी भंग किए गए. जिला कार्यकरणी में एकतरफा कार्रवाई हुई है, जिसके चलते ब्लॉक, जिला कार्यकरणी को निरस्त कर दिया. जिला कार्यकरणी में जो 56 लोग लिए गए थे, वे कांग्रेस में नही थे.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं बचा लोकतंत्र: जगत नेगी

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, "किन्नौर में जो DCC बनाई गई थी, उसमें किन्नौर के पुराने और सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. नई कमेटी में ज्यादातर ऐसे लोगों को शामिल किया गया था, जो पहले संगठन में सक्रिय नहीं थे. किन्नौर में 3,000 से ज्यादा लोगों की सदस्यता ले रखी है. ये जो 56 हैं, इनमें से कितने लोगों की मेंबरशिप पार्टी की है? मुझे तो लगता है, जो अध्यक्ष भेजा गया. उसका भी मेंबरशिप नहीं है. वह तो सिर्फ यूथ का था और जो पार्टी सृजन की प्रोसेस चली, उसमें यह तो दावेदार ही नहीं थे. लेकिन जब और लोग जो दावेदार थे, उनको दरकिनार करके इनको ऊपर से थोपा गया. ऐसे में पार्टी के अंदर अगर लोकतंत्र न हो, तो फिर लोकतंत्र तो वैसे ही खतरे में है मोदी राज में".

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