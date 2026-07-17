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निगम भंडारी मामले पर बोले मंत्री जगत सिंह नेगी 'किसी से व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं, सिस्टम से हूं नाराज़'

जगत सिंह नेगी ने सरकार से नाराजगी की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वो किसी से नाराज नहीं है.

जगत सिंह नेगी
जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:28 PM IST

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शिमला: बागवानी मंत्री जगत सिंह ने सरकार से उनकी नाराजगी के सवालों पर प्रतिक्रिया दी है. किन्नौर जिला अध्यक्ष निगम भंडारी पर बड़ा बयान देते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई नाराजगी नहीं है, वो केवल सिस्टम से नाराज हैं. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कई दिनों के बाद सचिवालय लौटे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की तैयारियों को लेकर चर्चा की. साथ ही सरकार से नाराजगी और जिला कन्नौज के अध्यक्ष निगम भंडारी के सवालों पर भी खुलकर जवाब दिया.

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें किसी से किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है. बीते दिनों हिमाचल कांग्रेस की आम बैठक और आज सीएम के साथ बागवानी विभाग की बैठक में शामिल न होने पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि मैं निजी कार्यक्रम में व्यस्त था. इसके अलावा मेरे राज्य के दौरे के कार्यक्रम भी पहले से प्रस्तावित थे, जिसके चलते मैं कई दिन शिमला से बाहर थे. मेरा टूर कार्यक्रम करीब 10 दिन पहले तय हो चुका था, जबकि संबंधित बागवानी विभाग की बैठक का नोटिस दो दिन पहले आया.

जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

बागवानी मंत्री ने निगम भंडारी के उनके साथ मिलकर काम करने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा तो अच्छा है सभी को मिलकर काम करना चाहिए. उनकी व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई नाराजगी नहीं है, वह सिर्फ सिस्टम से नाराज हैं और सिस्टम में रहकर ही उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे. इसके अलावा मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस विषय पर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के साथ किसी तरह की बातचीत होने से भी इनकार किया किया है.

सेब सीजन के लिए तैयरियां पूरी

जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सेब सीजन को लेकर कई दौर की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं. मुख्यमंत्री के स्तर पर एचपीएमसी की दो महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई हैं, जिनमें विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. बागवानों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर सभी बागवान पंजीकरण करें. एमआईएस के तहत सेब प्रिक्योरमेंट से जुड़ी जानकारी भी बागवान इसी ऐप के माध्यम से उपलब्ध करावाएं. इसके आधार पर बागवानों से खरीदे गए गए सेब का दाम चुकाया जाएगा.

MIS के तहत शुरू हुई DBT

उन्होंने बताया कि सरकार ने 40 वर्षों का MIS डेटा निकाला है और उसमें एक श्रेणी में 12 बीघे तक नुकसान के तहत 25 प्रतिशत तक कवरेज MIS के तहत दिया जा सकता है. छोटे और प्रभावित बागवानों को MIS के तहत ध्यान में रखा गया है. सरकार की ओर से MIS के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की शुरुआत हो चुकी है और अब तक 14 करोड़ रुपये के इनपुट वितरित किए जा चुके हैं. इसके अलावा 38 करोड रुपए लोगों को MIS के तहत दिए गए हैं. वहीं, जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि MIS के तहत 30 कट्टों तक ही खरीद किए जाने जैसे कोई निर्देश सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए हैं.

'यूनिवर्सल कार्टन में टेपरिंग पर होगी टेंपरिंग'

उन्होंने यूनिवर्सल कार्टन में टेपरिंग करके वजन बढ़ाने की शिकायतों पर भी सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवान के हित में पहले यूनिवर्सल कार्टन लागू किया फिर वजन के हिसाब से सेब खरीद का नियम लागू किया. उन्होंने कहा कि अब टेपरिंग करके यूनिवर्सल कार्टन में अधिक वजन बढ़ाने की बातें सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि कोई इस तरह वजन बढ़ाने का प्रयास करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बागवानी मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी भी 47 सड़कें बाधित हैं, जिन्हें बहाल करने के प्रयास जारी हैं.

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