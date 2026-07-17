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निगम भंडारी मामले पर बोले मंत्री जगत सिंह नेगी 'किसी से व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं, सिस्टम से हूं नाराज़'

जगत सिंह नेगी ( ETV Bharat )

शिमला: बागवानी मंत्री जगत सिंह ने सरकार से उनकी नाराजगी के सवालों पर प्रतिक्रिया दी है. किन्नौर जिला अध्यक्ष निगम भंडारी पर बड़ा बयान देते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई नाराजगी नहीं है, वो केवल सिस्टम से नाराज हैं. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कई दिनों के बाद सचिवालय लौटे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की तैयारियों को लेकर चर्चा की. साथ ही सरकार से नाराजगी और जिला कन्नौज के अध्यक्ष निगम भंडारी के सवालों पर भी खुलकर जवाब दिया. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें किसी से किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है. बीते दिनों हिमाचल कांग्रेस की आम बैठक और आज सीएम के साथ बागवानी विभाग की बैठक में शामिल न होने पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि मैं निजी कार्यक्रम में व्यस्त था. इसके अलावा मेरे राज्य के दौरे के कार्यक्रम भी पहले से प्रस्तावित थे, जिसके चलते मैं कई दिन शिमला से बाहर थे. मेरा टूर कार्यक्रम करीब 10 दिन पहले तय हो चुका था, जबकि संबंधित बागवानी विभाग की बैठक का नोटिस दो दिन पहले आया. जगत सिंह नेगी (ETV Bharat) बागवानी मंत्री ने निगम भंडारी के उनके साथ मिलकर काम करने के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा तो अच्छा है सभी को मिलकर काम करना चाहिए. उनकी व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई नाराजगी नहीं है, वह सिर्फ सिस्टम से नाराज हैं और सिस्टम में रहकर ही उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे. इसके अलावा मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस विषय पर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के साथ किसी तरह की बातचीत होने से भी इनकार किया किया है. सेब सीजन के लिए तैयरियां पूरी