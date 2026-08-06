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HP SHIVA पर सरकार की सख्ती, सुस्त ठेकेदारों पर पेनल्टी और भुगतान रोकने के आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी एचपी शिवा (HP SHIVA) परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. एक ओर हजारों किसान परिवारों को आधुनिक और उच्च मूल्य वाली बागवानी से जोड़ने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं, परियोजना में सुस्ती दिखाने वाले ठेकेदारों पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जिन क्लस्टरों में पर्याप्त श्रमिक तैनात नहीं किए गए हैं. वहां, संबंधित ठेकेदारों का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. इतना ही नहीं, खराब प्रदर्शन करने वाले दो ठेकेदारों पर पेनल्टी भी लगा दी गई है.

10,646 किसानों को लाभ

शिमला में आयोजित एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक में सामने आया कि प्रथम चरण के तहत निर्धारित 3,000 हेक्टेयर लक्ष्य में से अब तक करीब 2,612 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है. जबकि 1,543 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का कार्य पूरा हो चुका है. जुलाई से सितंबर के बीच करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा, जबकि शेष क्षेत्र में प्लम और पर्सिमन जैसी शीतकालीन फसलों के पौधे जनवरी-फरवरी 2027 में लगाए जाएंगे.

इस बैठक में यह भी बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के लिए चयनित 331 क्लस्टरों से प्रदेश के करीब 10,646 किसान परिवार सीधे लाभान्वित होंगे. वहीं, परियोजना के दूसरे चरण की तैयारियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. अब तक लगभग 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की जा चुकी है, जबकि 2,153 हेक्टेयर क्षेत्र का सर्वेक्षण जारी है. इसके अलावा 1,200 हेक्टेयर क्षेत्र की डीपीआर तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) को भेजी जा चुकी है. स्वीकृति मिलते ही अगस्त के अंतिम सप्ताह से निविदा प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है.