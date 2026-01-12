2000 करोड़ की कमाई का सवाल, बिजली प्रोजेक्ट्स मालिकों ने सुक्खू सरकार के मंत्री को बताई मन की बात
राज्य में कुल 188 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित हैं. दो फीसदी लैंड रेवेन्यू की रकम कई कंपनियों को भारी पड़ रही है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में स्थापित जलविद्युत परियोजनाओं से सालाना 2000 करोड़ तक की कमाई का रास्ता निकाला है. सरकार ने हाइड्रो पावर सेक्टर की कंपनियों पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. राज्य में कुल 188 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित हैं. दो फीसदी लैंड रेवेन्यू की रकम कई कंपनियों को भारी पड़ रही है.
ऐसे में कंपनियों के मालिकों को चिंता सता रही है कि भारी-भरकम लैंड रेवेन्यू को लेकर कैसे राहत मिले. हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया था कि लैंड रेवेन्यू वसूलना राज्य का अधिकार है, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ राहत के संकेत भी दिए थे. सीएम सुक्खू ने 3 जनवरी को शिमला में हाइड्रो पावर सेक्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा में संकेत दिए थे कि राज्य सरकार रेवेन्यू के रेशनेलाइजेशन पर विचार करेगी. अब सीएम से मीटिंग के बाद डवलपर्स ने सरकार के राजस्व मंत्री जगत नेगी से इस मामले में अपने मन की बात कही है.
शिमला में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राजस्व मंत्री जगत नेगी से मीटिंग में रेवेन्यू को लेकर अपने कंसर्न साझा किए. बड़ी बात ये थी कि सोमवार की मीटिंग में 185 करोड़ मार्केट वैल्यू तक की (बाजार पूंजीकरण) जलविद्युत परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने इस बारे में सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत किए. कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सभी डवलपर्स की बात को गंभीरता से सुना और जल्द ही उचित फैसला लेने का भरोसा दिया.
मीटिंग में राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में लैंड रेवेन्यू यानी भू-राजस्व की विशेष आकलन प्रक्रिया पूरी की है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसके अनुमोदन से पहले सभी पक्षों को सुन रही है. इस मामले में सभी संबंधितों को सुनने के बाद तर्कसंगत फैसला लिया जाएगा. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत, उर्जा विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति, शिमला डिविजन की सैटलमेंट ऑफिसर कुमुद सिंह आदि मौजूद थे.
उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 जनवरी की मीटिंग में आश्वासन दिया था कि 12 जनवरी को राजस्व मंत्री 25 मैगावाट क्षमता की परियोजनाओं के डवलपर्स का पक्ष सुनेंगे. इसी कड़ी में ये मीटिंग आयोजित की गई थी. दो फीसदी लैंड रेवेन्यू सुनने में बेशक मामूली लगता हो, लेकिन जिन परियोजनाओं की मार्केट वैल्यू सैंकड़ों करोड़ है, उनके लिए ये रकम बड़ी बन रही है.
उदाहरण के लिए किन्नौर जिला की परियोजनाओं से 455 करोड़ रुपए से अधिक लैंड रेवेन्यू बन रहा है. किन्नौर के 1000 मैगावाट क्षमता वाली करछम वांगतू परियोजना का लैंड रेवेन्यू 155 करोड़ रुपए से अधिक बन रहा है. बीबीएमबी परियोजना से 227 करोड़ से अधिक राजस्व बनेगा. नाथपा-झाकड़ी परियोजना से रेवेन्यू का आकलन 222 करोड़ रुपए से अधिक है.
