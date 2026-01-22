हिम चंडीगढ़ सिटी को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, 30 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरा करने निर्देश
शिमला शहर में बढ़ती और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए हिम चंडीगढ़ सिटी बसाने का प्लान है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 7:17 PM IST
शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला की बढ़ती भीड़ और बेतरतीब शहरीकरण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ सिटी को बसाने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए सभी औपचारिकताएं 30 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही शिमला शहर में यातायात और जनसंख्या दबाव कम करने के लिए भी एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है.
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की दो अलग-अलग बैठकें आयोजित की गई, जिसमें शिमला शहर की भीड़भाड़ को कम करने और बद्दी में हिम चंडीगढ़ सिटी बसाने को चर्चा हुई. कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में समिति कर सदस्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी और रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे. इसके अलावा बैठक में नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर के सुझाव भी लिए गए हैं.
मंत्रिमंडलीय उप-समिति नए हिम चंडीगढ़ शहर की सभी औपचारिकताएं 30 दिन के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही शिमला शहर से भीड़भाड़ कम करने और सब्जी मंडी लोअर बाजार, अनाज मंडी, टिंबर मार्केट लक्कड़ बाजार, मैकेनिकल मार्केट कच्ची घाटी और ट्रांसपोर्ट एरिया को अन्य जगह स्थानातंरित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
3400 बीघा भूमि ट्रांसफर
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 'कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हिम चंडीगढ़ नए शहर का काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी संबंधित विभागों को 30 दिन के भीतर औपचारिकताएं पूरे करने को कहा गया है, ताकि जल्द कार्य शुरू हो सके. हिम चंडीगढ़ शहर बसाने को लेकर 3400 बीघा भूमि हिमुडा को ट्रांसफर कर दी गई है'.
जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिमला शहर को डिकंजेक्शन करने पर मंथन हुआ और अनाज मंडी के 12 बड़े आढ़तियों को शहर से बाहर स्थापित करने के निर्णय हुआ है. इसके अलावा सब्जी मंडी के 200 दुकानदारों को नए भवन में नई दुकानें बनाने का निर्णय लिया गया है. उपायुक्त शिमला ने इसके लिए जगह चिह्नित कर ली है. जिसका संबंधित विभाग के अधिकारी निरीक्षण करेंगे और अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
जगत सिंह नेगी ने कहा है कि शिमला शहर में पीपीपी मोड पर कुछ पार्किंग जैसे टूटीकंडी, संजौली और लिफ्ट की पार्किंग को लेकर कुछ विवाद चल रहा है और मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है. जिसको लेकर कानूनी सलाह भी ली जा रही है और समाधान निकालने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
