हिम चंडीगढ़ सिटी को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, 30 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरा करने निर्देश

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला की बढ़ती भीड़ और बेतरतीब शहरीकरण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ सिटी को बसाने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए सभी औपचारिकताएं 30 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही शिमला शहर में यातायात और जनसंख्या दबाव कम करने के लिए भी एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की दो अलग-अलग बैठकें आयोजित की गई, जिसमें शिमला शहर की भीड़भाड़ को कम करने और बद्दी में हिम चंडीगढ़ सिटी बसाने को चर्चा हुई. कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में समिति कर सदस्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी और रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे. इसके अलावा बैठक में नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर के सुझाव भी लिए गए हैं.

मंत्रिमंडलीय उप-समिति नए हिम चंडीगढ़ शहर की सभी औपचारिकताएं 30 दिन के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही शिमला शहर से भीड़भाड़ कम करने और सब्जी मंडी लोअर बाजार, अनाज मंडी, टिंबर मार्केट लक्कड़ बाजार, मैकेनिकल मार्केट कच्ची घाटी और ट्रांसपोर्ट एरिया को अन्य जगह स्थानातंरित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

3400 बीघा भूमि ट्रांसफर