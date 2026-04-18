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'महिला सांसदों से डर कर संसद नहीं आते पीएम, परिसीमन के नाम पर जनता को किया जा रहा गुमराह'

शिमला: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद से देशभर में सियासत गरमाई हुई है. मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोकसभा में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी. जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डर कर संसद में नहीं आते, वे खुद को महिला हितैषी कैसे कह सकते हैं. नेगी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस बीच के बिल के पीछे बड़ा षड्यंत्र था और भाजपा राजनीतिक लाभ की मंशा से बिल लेकर आई थी.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री महिला संसदों से डर कर संसद नहीं जाते वो महिला हितेषी कैसे हो सकते हैं. संसद में लोकसभा स्पीकर ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है. यह विधेयक 2023 में संसद से पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है. अब सीटों और परिसीमन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है. यह महिला आरक्षण संशोधन विधेयक राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है और इसके पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है. बीजेपी महिलाओं को वास्तविक आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है. बल्कि, परिसीमन की आड़ में अपनी रणनीति बना रही है, जिसका फोकस पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव हैं.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

'1996 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव लाई थी कांग्रेस'

नेगी ने कहा कि इस प्रक्रिया में छोटे राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा, क्योंकि यहां सीटें नहीं बढ़ेंगी, जबकि बड़े राज्यों में सीटों में वृद्धि की जाएगी. 1996 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी, जिसका उस समय बीजेपी ने विरोध किया था, इसलिए कांग्रेस को महिला विरोधी कहना गलत है. बीजेपी संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. संसद में राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेगी ने कहा कि 'जादूगर' और 'मदारी' जैसे शब्द असंसदीय नहीं हैं.