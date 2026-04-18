'महिला सांसदों से डर कर संसद नहीं आते पीएम, परिसीमन के नाम पर जनता को किया जा रहा गुमराह'
महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. महिला आरक्षण बिल को उन्होंने साजिश बताया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 3:24 PM IST
शिमला: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद से देशभर में सियासत गरमाई हुई है. मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोकसभा में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी. जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डर कर संसद में नहीं आते, वे खुद को महिला हितैषी कैसे कह सकते हैं. नेगी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस बीच के बिल के पीछे बड़ा षड्यंत्र था और भाजपा राजनीतिक लाभ की मंशा से बिल लेकर आई थी.
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री महिला संसदों से डर कर संसद नहीं जाते वो महिला हितेषी कैसे हो सकते हैं. संसद में लोकसभा स्पीकर ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है. यह विधेयक 2023 में संसद से पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है. अब सीटों और परिसीमन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है. यह महिला आरक्षण संशोधन विधेयक राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया है और इसके पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है. बीजेपी महिलाओं को वास्तविक आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है. बल्कि, परिसीमन की आड़ में अपनी रणनीति बना रही है, जिसका फोकस पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव हैं.
'1996 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव लाई थी कांग्रेस'
नेगी ने कहा कि इस प्रक्रिया में छोटे राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा, क्योंकि यहां सीटें नहीं बढ़ेंगी, जबकि बड़े राज्यों में सीटों में वृद्धि की जाएगी. 1996 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी, जिसका उस समय बीजेपी ने विरोध किया था, इसलिए कांग्रेस को महिला विरोधी कहना गलत है. बीजेपी संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. संसद में राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेगी ने कहा कि 'जादूगर' और 'मदारी' जैसे शब्द असंसदीय नहीं हैं.
चेस्टर हिल्स मामले को लेकर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी
चेस्टर हिल्स मामले को लेकर भी नेगी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं और डीसी व एसडीएम को जांच के लिए फ्री हैंड दिया गया है. उन्होंने कहा कि मामला बड़ा है, इसलिए कुछ लोग इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच पूरी पारदर्शिता से चल रही है और जांच अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव नहीं है. नेगी ने स्पष्ट किया कि चेस्टर हिल में हुए बेनामी सौदों और धारा 118 के उल्लंघन की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
फोन टैपिंग की आशंका तो लोकायुक्त को शिकायत दें जयराम- नेगी
मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी पलटवार किया है. फोन टैपिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जयराम ठाकुर को लोकायुक्त के समक्ष एफिडेविट देना चाहिए, तभी इस मामले में कार्रवाई संभव होगी. लोकायुक्त की व्यवस्था संविधान में है और जनता के पैसे से चलने वाली इस संस्था का सही उपयोग होना चाहिए. नेगी ने केंद्र सरकार पर सूचना के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय बनी पारदर्शिता की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संस्थानों पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है. वर्तमान मोदी सरकार में चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसे संस्थानों पर भी विश्वास प्रभावित हुआ है.
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