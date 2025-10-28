ETV Bharat / state

क्या हिमाचल में धारा 118 में होने जा रहा बदलाव? जयराम के आरोपों पर मंत्री जगत नेगी ने कही ये बात

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार पर हिमाचल में धारा 118 में बदलाव करने का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री जगत नेगी ने पलटवार किया.

जयराम के आरोपों पर मंत्री जगत नेगी का पलटवार
जयराम के आरोपों पर मंत्री जगत नेगी का पलटवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 4:10 PM IST

शिमला: क्या हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार धारा 118 में बदलाव करने जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर धारा 118 में बदलाव करके हिमाचल को बेचने का आरोप लगाया है. वहीं, अब जयराम के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया और पूर्व सीएम पर जमकर प्रहार किया.

धारा 118 को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने कही ये बात (ETV Bharat)

धारा 118 में संशोधन के सवाल पर जगत नेगी का बयान

जयराम ठाकुर के आरोप पर मंत्री जगत नेगी ने पलटवार करते हुए कहा, 'जहां तक जयराम ठाकुर धारा 118 के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे हैं, वह गलत है. इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार नहीं ला रही है. यदि धारा 118 में संशोधन करना है तो विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव लाना पड़ता है. तब जाकर उसमें संशोधन होता है. प्रदेश सरकार ने केवल धार्मिक संस्थाओं को धारा 118 में छूट देने की विधानसभा में मंजूरी दी थी और जब यह प्रस्ताव पारित किया गया तो उसे समय ना तो भाजपा के नेताओं ने और ना ही नेता प्रतिपक्ष ने जयराम ठाकुर ने इसका कोई विरोध किया था. वहीं, अब लोगों को गुमराह करने के लिए जयराम ठाकुर इस तरह के बयान दे रहे हैं'.

क्या है धारा 118 ?

हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act 1972) के तहत हिमाचल के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है. इस एक्ट में धारा 118 के तहत गैर-कृषकों को जमीन ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध होगा, यानी हिमाचल का गैर-कृषक भी यहां पर जमीन नहीं खरीद सकता है. हिमाचल में धारा 118 की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्रदेश को साल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल अस्तित्व में आया तो एक साल बाद ही भूमि सुधार कानून लागू हो गया. कानून की धारा 118 के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि की जमीन निजी उपयोग के लिए नहीं खरीद सकता है. फिर लैंड सीलिंग एक्ट में कोई भी व्यक्ति 150 बीघा जमीन से अधिक नहीं रख सकता.

भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल के ज्यादातर क्षेत्र देश के दुर्गम इलाकों में आते हैं. हिमाचल के पास सीमित भूमि है और पहाड़ी पर्यटन राज्य होने के नाते निर्माताओं ने पहले से भविष्य को भांपते हुए हिमाचल के छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है. धारा 118 के तहत प्रदेश का कोई भी जमीन मालिक किसी भी गैर कृषक को किसी भी जरिए (सेल डीड, गिफ्ट, लीज, ट्रांसफर, गिरवी आदि) से जमीन नहीं दे सकता. भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 2(2) के मुताबिक जमीन का मालिकाना हक उसका होगा जो हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीन पर खेती करता है.

'आजकल विचलित हैं जयराम ठाकुर'

वहीं, जगत नेगी ने कहा, जयराम ठाकुर आजकल विचलित हैं. उनके बारे में जितनी कम बात की जाए, उतना ठीक है. क्योंकि अब यहां पर कई किस्म के नारे लग रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री कौन बने? उसमें जयराम ठाकुर का नाम कट रहा है. अब बस लाइमलाइट में रहने के लिए वह बयानबाजी कर रहे हैं और बिना मुद्दों की बात कर रहे हैं.

आपदा में पूर्ण क्षतिग्रस्त घरों को मिलेंगे ₹7 लाख

आपदा को लेकर जगत नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा में जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए स्पेशल राहत पैकेज जारी किया है. कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी गई है. अब जल्द ही मंडी में आपदा प्रभावित जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें ₹7 लाख दी जाएगी. जिसके चेक सीएम स्वयं मंडी में कार्यक्रम के दौरान वितरित करेंगे.

एपीएमसी ने बागवानों से रिकॉर्ड तोड़ सेब खरीदा

वहीं, ऊपरी शिमला में सड़कों पर सड़ रहे एपीएमसी के सेब को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर पलटवार किया. जगत नेगी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सेब एपीएमसी ने बागवानों से खरीदा है. एपीएमसी ने एक लाख मीट्रिक टन सेब बागवानों से खरीदा है. लेकिन जिस तरह से बारिश के चलते सड़कें बंद हुई तो बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाई और सेब सड़क किनारे रखा गया था, लेकिन छोटी गाड़ियों से काफी ज्यादा सेब मंडियों तक पहुंचाया गया. भाजपा केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है.

