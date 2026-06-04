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'खालसा एंट्री टैक्स' सोची समझी साजिश', BJP-अकाली दल पर जानें क्यों बरसे मंत्री जगत सिंह नेगी?

खालसा एंट्री टैक्स पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का रिएक्शन ( ETV Bharat )

हिमाचल सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पूरे घटनाक्रम को सोची समझी साजिश के तहत बताया. उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आते हैं तो उनमें से कुछ हुड़दंग भी मचाते हैं. कुछ समय पहले कसौल में सरेआम बिना लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की गई, जिसमें एक स्थानीय युवक घायल हुआ. हालांकि, गनीमत यह रही की इस दौरान किसी की जान नहीं गई. इसके तुरंत बाद सीमा पर खालसा टैक्स वसूल किया जाता है. यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है.

शिमला: हिमाचल-पंजाब सीमा पर निहंग सिख संगठनों के 'खालसा एंट्री टैक्स' वसूली के मामले में तूल पकड़ लिया है. वहीं, हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 'खालसा टैक्स' वसूली को सोची समझी साजिश बताया. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और अकाली दल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मिलकर इक्कट्ठे हो गए हैं.

खालसा एंट्री टैक्स पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का रिएक्शन (ETV Bharat)

भाजपा-अकाली दल पर जगत नेगी ने लगाए गंभीर आरोप

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 'किसी भी प्रदेश में राज्य सरकार को टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है. राज्य सरकार किसी भी तरह के टैक्स लगाने का अधिकार रखती है. हिमाचल प्रदेश में पहले से एंट्री टैक्स वसूल किया जा रहा था. यह एंट्री टैक्स हिमाचल में भाजपा सरकार और पंजाब की अकाली सरकार के समय में भी लिया जा रहा था. जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो बाकी दल इक्कठे हो जाते हैं. अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे में भाजपा और अकाली दल कांग्रेस सरकार के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं'.

सीएम सुक्खू ने पंजाब सरकार से की बात

जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह खालसा टैक्स वसूल किया जाना सरासर गलत है और तर्क संगत नहीं हैं. इस पूरे मामले पर हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पंजाब सरकार से बात की है. राजस्व मंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही पंजाब सरकार पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी.

निहंग सिखों ने क्यों लगाया 'खालसा एंट्री टैक्स'?

दरअसल, बिलासपुर जिले के पंजाब बॉर्डर के पास सिख संगठनों के 'खालसा एंट्री टैक्स' के लिए नाका लगाया है. आरोप है कि इस बॉर्डर से पंजाब की ओर जाने वाली हिमाचल की गाड़ियों से निंहग खालसा एंट्री टैक्स के नाम पर वसूली कर रहे हैं. जिससे हिमाचल के वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. निहंग सिख संगठन का कहना है कि हिमाचल एंट्री टैक्स के बदले खालसा एंट्री टैक्स लिया जा रहा है.

'खालसा एंट्री टैक्स' पर निहंग का बयान (ETV Bharat)

निहंग नेता बलवीर सिंह ने कहा, 'यह कदम हिमाचल सरकार का ध्यान आकर्षित करने और प्रवेश शुल्क का विरोध दर्ज करवाने के लिए उठाया गया है. उन्होंने दावा किया कि एकत्र की गई राशि का उपयोग सामाजिक और धार्मिक कार्यों में किया जाएगा. साथ ही चेतावनी दी गई कि जब तक हिमाचल सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा'.

नीरज भारती ने अपनी ही सरकार को घेरा

वहीं, अब इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है. हिमाचल सरकार और नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है. इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती अपनी ही सरकार को घेरा हैं.

कांग्रेस नेता नीरज भारती ने अपनी ही सरकार को घेरा (@Neeraj Bharti Facebook Page)

नीरज भारती ने सोशल मीडिया में लिखा, 'बहुत बढ़िया... मैं इस बात का इन खालसा भाइयों का समर्थन करता हूं. जब हिमाचल प्रदेश में बाहर की गाड़ियों से एंट्री टैक्स लिया जा सकता है, तो फिर देश के हर राज्य को भी हिमाचल प्रदेश के वाहनों से एंट्री टैक्स लेना चाहिए. आखिर एक समान नियम सब पर लागू होने चाहिए'.

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