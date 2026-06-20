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हिमाचल में ग्राम सभाएं होंगी और पावरफुल, भवन निर्माण को लेकर सरकार देने जा रही नई शक्तियां: जगत नेगी

हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और ग्राम सभाओं को स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार देकर निर्माण गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाएगा.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 7:59 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और सुरक्षित भवन निर्माण को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अब गांव की छोटी सरकार मानी जाने वाली ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है. प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं से लगातार जूझ रहे पहाड़ी प्रदेश में सरकार भवन निर्माण से जुड़े कई अहम फैसलों को स्थानीय स्तर पर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. खासकर नदी-नालों के किनारे निर्माण कार्यों को लेकर ग्राम सभाओं को नई शक्तियां मिलने जा रही हैं, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बेहतर और सुरक्षित निर्णय लिए जा सकेंगे.

बीते कुछ वर्षों में मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही देखने को मिली है. कई मकान, दुकानें और अन्य भवन नदियों और नालों के बढ़ते जलस्तर और भूस्खलन की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुए हैं. ऐसे में राज्य सरकार अब भवन निर्माण संबंधी नियमों को अधिक व्यवहारिक और क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत पंचायतों और ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देकर स्थानीय स्तर पर निर्माण गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा.

पंचायतों को भेजा जाएगा मॉडल

शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में ग्राम सभाओं को भवन निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है. भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में नदी और नालों से कितनी दूरी पर मकान बनाए जा सकेंगे, इसका निर्णय ग्राम सभाएं कर सकेंगी. यह व्यवस्था स्थानीय भूगोल, जल प्रवाह और आपदा जोखिम को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, 'हाल ही में इस विषय पर कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पंचायत स्तर पर बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, निर्माण मानकों और नदी-नालों से सुरक्षित दूरी तय करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से भी इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद सरकार विस्तृत अध्ययन कर एक मॉडल तैयार करेगी. इस मॉडल को सभी पंचायतों को भेजा जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि कितनी भूमि पर बिना आर्किटेक्ट की आवश्यकता के कितना निर्माण किया जा सकता है. इसके साथ ही यह भी तय होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए कौन-कौन से सुरक्षा मानक अपनाने होंगे'.

मंत्री का कहना है कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि तीन मंजिल से अधिक ऊंचे व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए अलग नीति और विशेष प्रावधान रखे जाएंगे. ऐसे भवनों के लिए तकनीकी मानकों, संरचनात्मक सुरक्षा और विशेषज्ञ अनुमोदन को अनिवार्य बनाया जा सकता है, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नुकसान की आशंका को कम किया जा सके.

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