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जगन्नाथ वापसी रथयात्रा; जयघोष संग संपन्न हुई, भजनों पर जमकर झूमे भक्त

10 दिनों के प्रवास के बाद हुई प्रभु की गृह वापसी, पुरी धाम की तर्ज पर बिठूर में निभाई जाती है सदियों पुरानी परंपरा.

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'जय जगन्नाथ' के जयघोष संग संपन्न हुई भव्य वापसी रथयात्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 1:06 PM IST

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कानपुर: भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य वापसी रथयात्रा कल्याणपुर-बिठूर क्षेत्र में शुक्रवार को अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई. बैरी गांव स्थित दुर्गा मंदिर से शुरू होकर यह पावन यात्रा बिठूर के बैकुंठपुर धाम मंदिर पहुंची. 10 दिवसीय प्रवास के बाद भगवान के अपने धाम लौटने के इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और भक्तों ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य अर्जित किया.

शुक्रवार शाम लगभग 5 बजे गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और 'जय जगन्नाथ' के गगनभेदी जयकारों के बीच रथयात्रा का प्रस्थान हुआ. यात्रा मार्ग पर भजन-कीर्तन की गूंज रही और भक्त भक्ति रस में सराबोर होकर नाचते-गाते चले. जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और पुष्पवर्षा कर रथयात्रा का भव्य स्वागत किया. यात्रा के शुभारंभ से पहले भक्तों ने प्रभु के दर्शन कर महाप्रसाद ग्रहण किया.

कानपुर में जगन्नाथ यात्रा. (Video Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम के आयोजक श्याम सुंदर दास ने बताया कि यह पावन यात्रा 16 जुलाई को बैकुंठपुर मंदिर से शुरू होकर बैरी गांव के दुर्गा मंदिर पहुंची थी. सनातन मान्यताओं के अनुसार, प्रभु जगन्नाथ यहां 10 दिनों तक विश्राम करते हैं, जिस दौरान विशेष पूजा-अर्चना और भंडारे का आयोजन होता है. 10वें दिन भगवान रथ पर विराजमान होकर पुनः बैकुंठपुर धाम के लिए प्रस्थान करते हैं. इस दौरान प्रभु गर्भगृह के बजाय रथ से ही भक्तों को दर्शन देते हैं और बैकुंठपुर पहुंचने पर यात्रा का समापन होता है.

बताया जाता है कि यह आयोजन ओडिशा के प्रसिद्ध पुरी धाम की उस महान परंपरा का हिस्सा है, जहां प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर सवार होकर श्रीमंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भगवान स्वयं भक्तों के बीच आकर दर्शन देते हैं. बिठूर के बैकुंठपुर में भी यह पावन परंपरा वर्षों से धार्मिक उत्साह, अगाध आस्था और सामाजिक समरसता के साथ निभाई जा रही है.

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