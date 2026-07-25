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जगन्नाथ वापसी रथयात्रा; जयघोष संग संपन्न हुई, भजनों पर जमकर झूमे भक्त

कानपुर: भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य वापसी रथयात्रा कल्याणपुर-बिठूर क्षेत्र में शुक्रवार को अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई. बैरी गांव स्थित दुर्गा मंदिर से शुरू होकर यह पावन यात्रा बिठूर के बैकुंठपुर धाम मंदिर पहुंची. 10 दिवसीय प्रवास के बाद भगवान के अपने धाम लौटने के इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और भक्तों ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य अर्जित किया.

शुक्रवार शाम लगभग 5 बजे गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़ों और 'जय जगन्नाथ' के गगनभेदी जयकारों के बीच रथयात्रा का प्रस्थान हुआ. यात्रा मार्ग पर भजन-कीर्तन की गूंज रही और भक्त भक्ति रस में सराबोर होकर नाचते-गाते चले. जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और पुष्पवर्षा कर रथयात्रा का भव्य स्वागत किया. यात्रा के शुभारंभ से पहले भक्तों ने प्रभु के दर्शन कर महाप्रसाद ग्रहण किया.