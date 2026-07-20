कानपुर में निकली जगन्नाथ रथयात्रा, हरे कृष्ण के जयघोष से भक्तिमय हुआ शहर
जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन के तारे... तू न संभाले तो हमें कौन संभाले... भजन पर झूमकर नाचे-गाए भक्त.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 2:20 PM IST
कानपुर: जिले में इस्कॉन ने भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी की रथयात्रा अत्यंत धूमधाम के साथ निकाली. ये रथयात्रा गोविंद नगर की श्रीराम दशानन धर्मशाला से शुरू होकर बर्रा बायपास तक पहुंची. इसमें हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. भक्त उत्साह के साथ भगवान का रथ खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे पूरा मार्ग भक्ति के रंग में सराबोर हो गया.
पूरे रास्ते में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन, मृदंग और करताल की धुनों पर भक्त झूमते नजर आए. गोविंद नगर क्षेत्र को आकर्षक रंगोलियों से सजाया गया था और सांस्कृतिक झांकियों ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया. भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज द्वारा भगवान जगन्नाथ के आध्यात्मिक महत्व पर आधारित कथा ने लोगों को भावविभोर कर दिया.
इस्कॉन संस्था के मुताबिक, जगन्नाथ रथयात्रा का ये उत्सव केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है. श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रारंभ किए गए इस वैश्विक रथयात्रा के तहत दुनिया भर में 5000 से अधिक रथयात्राओं का आयोजन किया गया है. मान्यता है कि इस विशेष दिन भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जो श्रीकृष्ण के ब्रज-विरह भाव और भक्तों के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है.
इस आयोजन को सफल बनाने में इस्कॉन के मंदिर अध्यक्ष प्रेम हरिनाम प्रभुजी और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. कार्यक्रम के दौरान किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी, पूर्व सांसद रघुनंदन भदौरिया, राजाराम पाल और गोल्डन बाबा शामिल थे. यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया गया.
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