जगन्नाथ रथयात्रा 2026: भक्तों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल रथयात्रा ट्रेन
SECR ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोंदिया-पुरी-गोंदिया के मध्य रथयात्रा स्पेशल ट्रेन का संचालन चार-चार फेरों के लिए करने का निर्णय लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 30, 2026 at 10:36 AM IST
रायपुर: भगवान जगन्नाथ जी रथयात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी. रथयात्रा के एक हफ्ते पहले से ही भक्तों का आना जाना रेलवे के जरिए बढ़ जाता है. बड़ी संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ की रथायात्रा में शामिल होने लिए पहुंचते हैं. ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रथयात्रा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए गोंदिया-पुरी-गोंदिया के मध्य ट्रेन संख्या 08801/08802 रथयात्रा स्पेशल का संचालन चार-चार फेरों के लिए करने का निर्णय लिया गया है.
भक्तों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल रथयात्रा ट्रेन
गाड़ी संख्या 08801 गोंदिया-पुरी रथयात्रा स्पेशल ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से 13.30 बजे प्रस्थान करेगी और ट्रेन का डोंगरगढ़ स्टेशन पर आगमन 14.30 बजे होगा. फिर यहां से ये ट्रेन 14 बजकर 32 मिनट पर प्रस्थान करेगी.
ट्रेन का आगमन और प्रस्थान
- राजनांदगांव आगमन 15.00 बजे, प्रस्थान 15.02 बजे
- दुर्ग आगमन 15.58 बजे, प्रस्थान 16.00 बजे
- रायपुर आगमन 17.10 बजे, प्रस्थान 17.20 बजे
- खरियार रोड़ आगमन 19.30 बजे, प्रस्थान 19.32 बजे
- कंटाबांजी आगमन 20.45 बजे, प्रस्थान 20.50 बजे
- टिटलागढ आगमन 21.35 बजे, प्रस्थान 22.00 बजे
- बलांगीर जंक्शन आगमन 22.50 बजे, प्रस्थान 22.55 बजे
- बरगढ़ रोड़ आगमन 23.55 बजे, प्रस्थान 23.57 बजे
- संबलपुर जंक्शन 01.10 बजे, प्रस्थान 01.20 बजे
- अनुगुल आगमन 04.55 बजे, प्रस्थान 05.00 बजे
- तालचेर रोड़ आगमन 05.15 बजे, प्रस्थान 05.17 बजे
- ढेंकानाल आगमन 05.55 बजे, प्रस्थान 05.57 बजे
- कटक आगमन 06.55 बजे, प्रस्थान 07.00 बजे
- भुवनेश्वर आगमन 08.05 बजे, प्रस्थान 08.10 बजे
- खुर्दा रोड आगमन 08.45 बजे, प्रस्थान 08.55 बजे एवं पुरी 10.00 बजे पहुंचेगी
स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल जानिए
ट्रेन संख्या 08802 पुरी-गोंदिया रथयात्रा स्पेशल पुरी से 3 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई एवं 30 जुलाई 2026 को पुरी से इन समयों पर शुरू होगी.
आगमन और प्रस्थान
- खुर्दा रोड आगमन 13.42 बजे होगा फिर प्रस्थान 13.52 बजे होगा
- भुवनेश्वर आगमन 14.20 बजे, प्रस्थान 14.25 बजे
- कटक आगमन 14.55 बजे, प्रस्थान 15.00 बजे
- ढेंकानाल आगमन 15.52 बजे, प्रस्थान 15.54 बजे
- तालचेर रोड़ आगमन 16.38 बजे, प्रस्थान 16.40 बजे
- अनुगुल आगमन 16.51 बजे, प्रस्थान 16.56 बजे
- संबलपुर जंक्शन 19.23 बजे, प्रस्थान 19.33 बजे
- बरगढ़ रोड़ आगमन 20.07 बजे, प्रस्थान 20.09 बजे
- बलांगीर जंक्शन आगमन 21.10 बजे, प्रस्थान 21.15 बजे
- टिटलागढ आगमन 22.05 बजे, प्रस्थान 22.30 बजे
- कंटाबांजी आगमन 22.56 बजे, प्रस्थान 23.01 बजे
- खरियार रोड़ आगमन 23.53 बजे, प्रस्थान 23.55 बजे
- रायपुर आगमन 03.10 बजे, प्रस्थान 03.20 बजे
- दुर्ग आगमन 04.28 बजे, प्रस्थान 04.30 बजे
- राजनांदगांव आगमन 04.52 बजे, प्रस्थान 04.54 बजे
- डोंगरगढ़ आगमन 05.16 बजे, प्रस्थान 05.18 बजे एवं गोंदिया 7.00 पहुंचेगी
इन रुटों से होकर गुजरेगी ट्रेन
यह विशेष ट्रेन मार्ग में डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटाबांजी, टिटलागढ़, बलांगीर, बरगढ़ रोड, संबलपुर, अंगुल, तालचेर रोड, ढेंकानाल, कटक, भुवनेश्वर एवं खुर्दा रोड स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में निर्धारित समयानुसार ठहराव करेगी.
कोच प्लान
दिव्यांग अनुकूल सह गार्ड- 2, शयनयान-10, तृतीय एसी -3, द्वितीय एसी-2, कुल 20 आईसीएफ कोच की सुविधा होगी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि वो इस विशेष रेल सेवा का लाभ उठाते हुए अपनी यात्रा करें. इसके साथ ही आरक्षण कराकर ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें.
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