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Jagannath Rath Yatra in Jaipur : कहीं रिमोट से संचालित होगा हाइड्रोलिक रथ, तो कहीं राजपरिवार निभाएगा छेरा पहरा की परंपरा

जगन्नाथ रथ यात्रा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: छोटी काशी में 16 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. एक ओर गुप्त वृंदावन धाम की ओर से कलेक्ट्रेट सर्किल से रिमोट आधारित हाइड्रोलिक रथ पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी, वहीं दूसरी ओर गोविंद देव जी मंदिर से निकलेगी. जहां पुरी मंदिर की परंपरा के अनुरूप पहली बार तीन अलग-अलग रथ रवाना होंगे. गुप्त वृंदावन धाम की रथ यात्रा : गुप्त वृंदावन धाम की ओर से निकाली जा रही रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक ही विशेष रिमोट आधारित हाइड्रोलिक रथ पर विराजमान होंगे. ये रथ बिजली के तारों से सुरक्षित गुजरने के लिए अपनी ऊंचाई कम-ज्यादा कर सकेगा. रथ को पुरी की तर्ज पर लाल और पीले वस्त्रों से सजाया गया है. जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सिद्ध स्वरूप दास ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) यात्रा कलेक्ट्रेट सर्किल (जयपुर होटल) से शुरू होकर पांचबत्ती, एमआई रोड, अल्बर्ट हॉल होते हुए रामनिवास बाग स्थित श्री शिव सत्संग भवन पहुंचेगी, जहां महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ इसका समापन होगा. यात्रा से एक दिन पहले शहर के विभिन्न मंदिरों में मंदिर मार्जन सेवा (सफाई अभियान) भी आयोजित की गई. गुप्त वृंदावन धाम के प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि ये यात्रा भगवान कृष्ण के वृंदावनवासियों के प्रति प्रेम की स्मृति में निकाली जाती है. यात्रा में श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन, महाप्रसाद और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होगा.