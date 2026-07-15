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रथ यात्रा 2026: छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी तैयारी पूरी, भिलाई में 52 सालों की ऐतिहासिक परंपरा, धमतरी में ट्रैफिक प्लान जारी

यहां भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आकर्षक एवं भव्य रथ यात्रा निकलेगी. आयोजन समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और रथों को भव्य रूप से सजाया गया है. आपको बता दें कि रथ यात्रा को विशेष आकर्षण देने के लिए भगवान के रथ के आगे-आगे सुवा, ददरिया, कर्मा, पंथी जैसे लोकनृत्यों के साथ रामधुनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी.

दुर्ग: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुरुवार को पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी. दुर्ग जिले में भी कई जगहों पर रथ यात्रा के आयोजन की तैयारी है. जिसमें सबसे प्रमुख आयोजन भिलाई के सेक्टर-6 स्थित उत्कल सांस्कृतिक परिसर से होगा.

सैकड़ों श्रद्धालु अपने हाथों से रथ खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे. यात्रा मार्ग में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से पुष्पवर्षा कर भगवान का स्वागत किया जाएगा. रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सात दिनों तक मौसी घर, सेक्टर-6 ए-मार्केट मैदान में बनाए गए भव्य पंडाल में विराजमान रहेंगे.

भिलाई में 52 सालों की ऐतिहासिक परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

52 सालों से परंपरा जारी

इसके बाद देवशयनी एकादशी पर बहुड़ा यात्रा के साथ भगवान फिर अपने मंदिर लौटेंगे. मुख्य पुजारी ने बताया कि भिलाई में पिछले 52 वर्षों से पुरी की परंपरा के अनुसार रथ यात्रा निकाली जा रही है. अक्षय तृतीया से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं.

15 दिन का एकांतवास

पुजारी ने बताया कि महास्नान के बाद भगवान 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं, जिसे अनवसर काल कहा जाता है. इस दौरान जड़ी-बूटियों और आयुर्वेदिक औषधियों से उनकी सेवा की जाती है. स्वस्थ होने के बाद नवयौवन दर्शन और नेत्रोत्सव के पश्चात भगवान पहली बार भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर ऐतिहासिक रथ यात्रा में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं. इस आयोजन में हर वर्ष हजारों श्रद्धालु शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

सेक्टर-6 स्थित उत्कल सांस्कृतिक परिसर से 52वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा महापर्व को लेकर धमतरी में भी तैयारी पूरी है. पुलिस ने शहर में व्यापक सुरक्षा और विशेष यातायात व्यवस्था लागू कर दी है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और रथयात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन को ध्यान में रखते हुए 16 जुलाई को सुबह 9 बजे से रथयात्रा समाप्त होने तक घड़ी चौक से विंध्यवासिनी मंदिर तक सभी प्रकार के चारपहिया वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान केवल एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं और अधिकृत वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी.

श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था

रायपुर और गुंडरदेही मार्ग से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन मकई गार्डन में पार्क करेंगे.

कांकेर मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंडोर स्टेडियम परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

नगरी, सिहावा और रुद्री मार्ग से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे स्थित गौशाला मैदान और एकलव्य खेल परिसर में पार्क करेंगे.

रथ यात्रा 2026: छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी तैयारी पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ड्रोन, साइबर टीम और सादे कपड़ों में पुलिस करेगी निगरानी

रथयात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए धमतरी पुलिस आधुनिक तकनीक का भी उपयोग करेगी. पूरे रथयात्रा मार्ग और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन कैमरों के माध्यम से की जाएगी. इसके अलावा वर्दीधारी पुलिस बल के साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी, साइबर टीम और विशेष निगरानी दल भी तैनात रहेंगे.

आम लोगों से धमतरी पुलिस की अपील

धमतरी पुलिस ने सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग निर्धारित ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करें. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें तथा उन्हें अकेला न छोड़ें. पुलिस ने लोगों से यह भी अपील की है कि किसी भी प्रकार का धारदार, नुकीला या प्रतिबंधित सामान लेकर रथयात्रा में न आएं. कोई वस्तु या व्यक्ति संदिग्ध लगे तो ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी या डायल-112 पर सूचना दें.

इन रास्तों से करें आवागमन

रथयात्रा के दौरान घड़ी चौक से विंध्यवासिनी मंदिर तक चारपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. ऐसे में रायपुर, गुंडरदेही, कांकेर, नगरी, सिहावा और रुद्री सहित अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थलों तक पहुंचकर वहीं वाहन खड़े करने होंगे और इसके बाद पैदल रथयात्रा स्थल तक पहुंचना होगा. पुलिस द्वारा बनाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम रहेगा और श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी.