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95 किलो चांदी के रथ पर नगर भ्रमण करेंगे भगवान जगन्नाथ, 58 टुकड़ों को जोड़कर बनता है यह अनोखा रजत रथ

​रथ यात्रा से ठीक चार-पांच दिन पहले इन सभी हिस्सों को जगदीश चौक में लाया जाता है, जहां कुशल कारीगरों की देख रेख में इन्हें आपस में जोड़कर (असेम्बल करके) रथ का भव्य ढांचा तैयार किया जाता है. रथ तैयार होने के बाद इसकी जांच की जाती है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने न आए. पिछले दो हफ्तों से कारीगर दिन-रात इसकी पॉलिशिंग, सफाई और मजबूती को परखने में जुटे हैं. चांदी की चमक को बरकरार रखने के साथ-साथ हर हिस्से की मजबूती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यात्रा के दिन यही रथ भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा की सबसे बड़ी पहचान बनेगा.

​58 हिस्सों में सिमटा है अनोखा रजत रथ : ​इस रथ की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी भव्य चमक-दमक ही नहीं, बल्कि इसकी बेहद अनूठी और वैज्ञानिक बनावट भी है. करीब 21 फीट ऊंचे और 17 फीट लंबे इस विशाल रथ को हमेशा एक स्वरूप में नहीं रखा जाता. सुरक्षा के लिहाज से इसे 58 अलग-अलग हिस्सों (टुकड़ों) में सहेजकर रखा जाता है.

उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों पूरी तरह से भक्ति के रंग में सराबोर है. भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक और भव्य रथ यात्रा। आगामी 16 जुलाई को निकलने वाली इस रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह और श्रद्धा चरम पर है. इस वर्ष की यात्रा में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र भगवान जगन्नाथ का वह दिव्य रथ है, जो पूरे 95 किलो शुद्ध चांदी से निर्मित है. फिलहाल, इस रजत रथ को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. अगले कुछ दिनों में इसी चमचमाते रथ पर सवार होकर ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलेंगे.

रथ समिति से जुड़े कमल चौहान के अनुसार, रथ के प्रत्येक हिस्से को निर्धारित क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया बेहद सावधानी से पूरी की जाती है. इसके लिए अनुभवी कारीगरों की टीम लगातार काम कर रही है, ताकि परंपरा और सुरक्षा दोनों का पूरा ध्यान रखा जा सके. रथ यात्रा को लेकर शहर भर में तैयारियां भी तेज हो गई हैं. मंदिर प्रशासन, धर्म उत्सव समिति, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन अपने-अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं. यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शरबत, प्रसाद और अन्य सेवाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे. बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे.

​उदयपुर में 16 जुलाई को देश की तीसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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तीसरी सबसे बड़ी यात्रा : उदयपुर की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा माना जाता है. हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनते हैं. जैसे ही भगवान जगन्नाथ रजत रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, पूरा शहर जयघोष, भजन-कीर्तन और भक्ति के रंग में रंग जाता है. यही कारण है कि यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक आस्था का जीवंत उत्सव भी मानी जाती है.

झीलों की नगरी उदयपुर में आस्था का महाकुंभ (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

मेवाड़ राजपरिवार और रथ यात्रा का सदियों पुराना इतिहास : ​इस ऐतिहासिक परंपरा की जड़ें मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हैं. जगदीश मंदिर के पुजारी योगेश कुमार ने बताया कि इस भव्य मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1709 में तत्कालीन महाराणा जगत सिंह ने करवाया था. मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद ही जगन्नाथपुरी की तर्ज पर आषाढ़ सुदी द्वितीया को रथ यात्रा की शुरुआत हुई. तब यह जगदीश चौक से घंटाघर तक निकलती है. महाराणा भूपाल सिंह के समय मंदिर में ढोल-मंजीरों के साथ भक्त भजन-कीर्तन कर रथ को मंदिर परिक्रमा करवाते. रथ के आगे नर्तकियां नृत्य करतीं. रथ सबसे पहले गणपति मंदिर और सूर्य मंदिर पहुंचता था. जगदीश मंदिर की पुजारी योगेश कुमार ने बताया कि 16 जुलाई को धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी. जिसकी तैयारी सभी जोर-जोर से की जा रही है. इस दौरान भगवान 16 जुलाई को नगर भ्रमण पर भक्तों को दर्शन देने की लिए निकलेंगे. इससे पहले 14 जुलाई को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा. 16 जुलाई को भगवान को प्रातः पंचामृत स्नान होगा. इसके बाद भगवान केसरिया वस्त्र धारण करेंगे.

95 किलो चांदी से निर्मित अनोखा रजत रथ (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

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जगदीश मंदिर के निर्माण के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी. शुरुआती दौर में यात्रा सीमित मार्ग तक ही निकाली जाती थी और पारंपरिक लकड़ी के रथ को श्रद्धालु रस्सियों से खींचते थे. उस समय मेवाड़ के महाराणा, राजपरिवार, ठिकानेदार और शहर के गणमान्य लोग भी इस यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन करते थे. बदलते समय के साथ यह यात्रा केवल मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे शहर का धार्मिक उत्सव बन गई. वर्ष 1996 में रथ यात्रा को नए स्वरूप में फिर से नगर भ्रमण के लिए शुरू किया गया. इसके बाद हर साल यात्रा का विस्तार होता गया और आज यह उदयपुर की सबसे बड़ी धार्मिक परंपराओं में शामिल हो चुकी है.

58 हिस्सों की अनोखी कारीगरी (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)

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