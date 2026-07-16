मध्य प्रदेश में शुरू हुआ रथयात्राओं का दौर, 16 से 18 जुलाई तक निकलेंगी 101 रथयात्राएं
राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई शहरों में रथयात्राओं को लेकर भक्तों में उत्साह. उज्जैन में मालवा के 1200 गांवों के खाती समाज ने मिलकर निकाली रथयात्रा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 8:27 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश में 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्राओं का दौर शुरू हो गया है. ये क्रम 16 से 18 जुलाई के बीच प्रदेश भर में जारी रहेगा. इस दौरान लगभग 101 रथयात्राएं इन निकाली जाएंगी. इन रथयात्राओं में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे. राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई शहरों में रथयात्राओं को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है.
खास बात यह है 16 जुलाई को उज्जैन में निकली रथयात्रा बेहद खास रही. एक यात्रा शहर के इस्कॉन मंदिर समिति ने निकाली तो दूसरी मालवा के 1200 गांवों के खाती समाज ने. खाती समाज ने मिलकर जगदीश मंदिर से 100 साल पुराने लकड़ी के रथयात्रा निकाली जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए.
1200 गांवों की आस्था से जुड़ी है जगदीश मंदिर की रथयात्रा
उज्जैन के दानी गेट समीप कार्तिक चौक क्षेत्र में बने जगदीश मंदिर से निकलने वाली रथयात्रा मालवा की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं में गिनी जाती है. इस रथयात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मालवा क्षेत्र के खाती समाज के लगभग 1200 गांवों से हजारों श्रद्धालु हर वर्ष शामिल होते हैं. परंपरा अनुसार, भगवान जगन्नाथ के लगभग 100 साल पुराने लकड़ी के रथ को खींचने का दायित्व भी खाती समाज के श्रद्धालु ही निभाते हैं.
वर्षों से यही समाज मंदिर की सेवा, रथ की देखरेख और यात्रा की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है. यही कारण है कि यह रथयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक मानी जाती है.
इस्कॉन की रथयात्रा में दिखा अंतरराष्ट्रीय रंग...
उज्जैन स्थित इस्कॉन मंदिर की रथयात्रा भी हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है. इस यात्रा में देश-विदेश से आए कृष्ण भक्त शामिल हुए. विदेशी श्रद्धालुओं का हरिनाम संकीर्तन, भजन-कीर्तन और नृत्य यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहा. खास बात यह है इस साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 रथ बनाए गए हैं. इस मौके पर उन्हें बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार की गई विशेष एवं आकर्षक पोशाकें पहनाई गई, जिनकी कीमत लाखों रुपये है. पोशाक में जापानी मोती और दिल्ली के रेशमी धागों का उपयोग हुआ है. इसके अलावा भगवान का 35 फुट ऊंचा नंदी घोष रथ अपनी भव्य सजावट, पारंपरिक शिल्प और धार्मिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा.
चाक-चौबंद रही सुरक्षा-व्यवस्था
रथयात्राओं को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने खास सुरक्षा व्यवस्था की है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा दल और पीने के पानी सहित सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
आस्था, परंपरा और संस्कृति का महापर्व
इस्कॉन मंदिर के पीआरओ पंडित राघव दास ने बताया, "भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को सनातन परंपरा में विशेष महत्व प्राप्त है. मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं. इसी कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ के दर्शन, रस्सी खींचने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उमड़ते हैं. "
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हुए शामिल
जगदीश मंदिर से निकली रथ यात्रा में खाती समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए. मीडिया से चर्चा में उन्होंने यात्रा के महत्व के बारे में बातचीत करते हुए मनोकामना मांगी. साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला. जीतू पटवारी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की इस यात्रा में भगवान से प्रदेश ही नहीं देश भर के लिए सुख समृधि की मनोकामना की है. भगवान जगन्नाथ हमारे आराध्य हैं. यात्रा में शामिल होने वालों को ढ़ेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं.
जीतू पटवारी ने कहा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार रहित बने. उज्जैन भ्रष्टाचार रहित बने, देश भ्रष्टाचार रहित बने. देश में हर तरह की सुख, शांति, समृद्धि हो. यह कामना की है. लखन पटेल जैसे सारे भ्रष्टाचारी मंत्री हैं. अगर मुख्यमंत्री इसी तरीके से सबसे अपने विभाग लेते रहे तो अकेले सारे विभागों के मंत्री बनने वाले हैं. रही दतिया की बात तो यह समझ में आने लगा है कि प्रशासन की दुर्बलता का परिणाम ही है कि वहां पर इस तरह की अराजकता हुई. हमारा तो आरोप था, यह आज नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है तो सच है.